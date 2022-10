La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tendrá el clásico entre San Lorenzo y Huracán, que se jugará en el Nuevo Gasómetro. Además, por la tarde, la final de la Copa Conmebol Sudamericana, que tiene como protagonistas a San Pablo de Brasil y a Independiente del Valle, de Ecuador. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Central Córdoba vs Sarmiento TNT SPORTS

13:00 Platense vs Defensa y Justicia ESPN Premium

15:30 San Lorenzo vs Huracán TNT SPORTS

18:00 Banfield vs Godoy Cruz ESPN Premium

20:30 Arsenal vs Independiente TNT SPORTS

COPA CONMEBOL SUDAMERICANA

17:00 Final - San Pablo vs Independiente del Valle DIRECTV SPORTS / ESPN 2

PREMIER LEAGUE

08:30 Arsenal vs Tottenham STAR + / ESPN

11:00 Bournemouth vs Brentford STAR +

11:00 Crystal Palace vs Chelsea STAR +

11:00 Fulham vs Newcastle STAR +

11:00 Liverpool vs Brighton STAR + / ESPN

11:00 Southampton vs Everton STAR +

13:30 West Ham vs Wolverthampton STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Cádiz vs Villarreal ESPN 3/ STAR +

11:15 Getafe vs Valladolid DIRECTV SPORTS / 1610

13:30 Sevilla vs Atlético de Madrid ESPN 2/STAR +

16:00 Real Mallorca vs Barcelona ESPN 3/STAR +

SERIE A

10:00 Nápoli vs Torino ESPN 2/ STAR +

13:00 Inter vs Roma STAR + / ESPN

15:45 Empoli vs Milan STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Colonia vs Borussia Dortmund STAR +

10:30 RB Leipzig vs VFL Bochum STAR +

10:30 Friburgo vs Mainz 05 STAR +

10:30 Frankfurt vs Union Berlín STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Racing de Estrasburgo vs Rennes STAR +

16:00 PSG vs Niza STAR + / ESPN

PRIMERA NACIONAL

15:00 Deportivo Madryn vs Sacachispas

15:10 Almagro vs Independiente Rivadavia TYC SPORTS

15:30 Villa Dálmine vs Brown de Adrogué

16:00 Alvarado vs Ferro

PRIMERA "B"

15:30 UAI Urquiza vs Cañuelas

BOXEO DE PRIMERA

23:00 Maira Moneo vs Yamila Reynoso TYC SPORTS/ ESPN KNOCKOUT

22:00 Luis Nery vs Jesús Ruiz García ESPN 2/ STAR +

F1 | GP SINGAPUR

07:00 Entrenamientos 3 STAR +

11:00 Clasificación STAR +

CHALLENGER DE BUENOS AIRES

12:00 Semifinal 1 DIRECTV SPORTS 2 / 1612

14:00 Semifinal 2 DIRECTV SPORTS 2 / 1612

SUPERLIGA DE TURQUÍA

14:00 Demirspor vs Galatasaray ESPN Extra/ STAR +

PRIMERA C

15:30 Midland vs Leandro N. Alem

15:30 Liniers vs El Porvenir

15:30 Excursionistas vs San Martín Burzaco

15:30 Claypole vs General Lamadrid

15:30 Victoriano Arenas vs Berazategui

15:30 Laferrere vs Puerto Nuevo

TÍTULO INTERNACIONAL SÚPER MOSCA WBC

23:30 David Cuellar vs. Gilberto Pedroza SPACE