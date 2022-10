Cuestión Platense: vecinos vuelven a pedir por la relocalización de la “zona roja”

La Asamblea Vecinal de El Mondongo volvió a poner en relieve la problemática de la "zona roja" a partir del recrudecimiento de tres inconvenientes históricos en ese sector de La Plata: inseguridad, prostitución callejera y venta de drogas. Además, retomaron el tema de su relocalización.

En una nueva emisión de Cuestión Platense por las redes sociales de EL DIA, con la conducción de Laura Rómoli, Daniel Domínguez, asambleísta de El Mondongo, calificó de "terrible la inseguridad que se vive después de las 19 horas. No hay nada abierto. No se puede salir a hacer mandados, no podés guardar el auto y si lo dejás afuera te lo vandaliza".

También puntualizó sobre "la venta de drogas que estamos viviendo desde hace 13 ó 14 años". "La policía, a partir de denuncias, ha actuado con varios allanamientos, pero todavía se vende droga", dijo.

El vecino enfatizó que "la venta de droga comenzó hace 14 años con las chicas trans, consideramos que son usadas, que son el último eslabón de la cadena. No es que ellas la producen. Se las dan como una salida laboral. Ellas entregan la droga, la venden y pasan a recaudar".

"Desde el Estado lo que se hizo, en base a denuncias nuestras, operativos. A seis cuadras del Ministerio de Seguridad, a doce cuadras de la Municipalidad, a ocho cuadras de la Gobernación, se vende droga", aseguró.

Respecto de la relocalización de la "zona roja", recordó que "ya se votó la ordenanza, el año pasado, de a dónde tiene que estar la nueva zona roja".

"La idea es hacer algo parecido a El Rosedal de Palermo, con cámaras, con luces. La idea es trasladarlo a la zona del Bosque, hacia la calle 120. No hay instituciones, tiene una sola entrada y los coches pueden dar la vuelta. Estamos de acuerdo que se traslade la zona roja a cualquier zona que no sea poblada. Tuvimos el apoyo del Arzobispo de La Plata", comentó.