“Me robaron la infancia”: Paris Hilton contó que fue abusada sexualmente en la secundaria

Paris Hilton habló por primera vez de los abusos sexuales que sufrió durante su etapa en la escuela secundaria. Ocurrió durante los once meses que estuvo alojada en 1998 dentro de la escuela Provo Canyon, de Utah.

La celebridad y bisnieta del dueño de los hoteles Hilton dio detalles de lo que tuvo que padecer durante ese tiempo que estuvo aislada. Todo se remonta a su época adolescente donde tomó notoriedad como personaje público, “me sentía como la reina de la noche” y sus padres decidieron limitar sus movimientos.

Al ver que los castigos y la prohibición de salir o usar el teléfono no servían para poner límites a su hija, la ingresaron en una “escuela de crecimiento emocional”, cómo se promocionan, que resultó ser la Provo Canyon.

No solo sufrió abuso sexual, también era medicada sin tener un diagnostico, encerrada si pretendía moverse por fuera de lo permitido o hablar sin autorización, así como también brutales golpizas cuando intentó escapar. No podía comunicarse con nadie del exterior del lugar, a menos que fuera con llamadas monitoreadas.

Paris Hilton reveló que quienes trabajan en la escuela abusaron sexualmente de ella y de otras compañeras y está segura de que “disfrutaban torturar a los niños y verlos desnudos”.

“Hacían que la gente se quitara la ropa y entrara allí (en aislamiento) durante veinte horas. Me sentí como si me estuviera volviendo loca. Alguien estaba en la otra habitación, había como una camisa de fuerza. Me estaba congelando, me estaba muriendo de hambre, tenía miedo y estaba sola”, recordó.

Respecto a los abusos sexuales, contó que durante la madrugada “nos llevaban a mí y a otras niñas a esta habitación” diferentes integrantes del personal que “nos hicieron acostarnos sobre la mesa y pusieron sus dedos dentro de nosotros” con la excusa de “realizar exámenes médicos” que “ni siquiera fue con un médico”.

“Lloré mientras me sujetaban y dije ‘¡No!’. Simplemente dijeron ‘callate, tranquilízate, deja de luchar o irás a Obs”, agregó en el relato. “En Provo sujetaban a niños, los golpeaban, los arrojaban contra la pared, los estrangulaban y abusaban sexualmente de ellos con regularidad. No podías denunciar porque estaba vigilada y censurada. Eso fue lo peor. No hay forma de salir, estás sentado mirando a la pared todo el día, recibiendo gritos y golpes”, recordó.

Con el paso del tiempo pudo entender que “eso definitivamente fue abuso sexual”. “Fui abusada y estoy llorando mientras escribo esto porque nadie, especialmente un niño, debería ser abusado sexualmente. Me robaron mi infancia y me mata que siga ocurriendo a otros niños inocentes”, afirmó.

Cuando salió de la escuela, al cumplir 18 años, nunca quiso hablar y volver a vivir todo lo que vivió. Con el tiempo, muchos años después, se puso al hombro distintas causas en favor de proteger a los menores de edad de estos delitos.

Trabaja a la par con otras víctimas de abuso sexual infantil, lucha por convertir en ley el proyecto para aumentar la supervisión del Estado en estos lugares, llamada Ley Federal de Responsabilidad por el Cuidado Congregado.

Por parte de la escuela Provo, quien tiene casi cincuenta denuncias por estos casos, a través del portal E! News hizo su descargo donde destacaron que la escuela “brinda un entorno estructurado que enseña habilidades para la vida, brinda terapia de salud conductual y educación continua para los jóvenes” que allí asisten.