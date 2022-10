Experiencia paranormal: Gloria Carrá confesó que su padre fallecido quería comunicarse con ella

Ahora, Gloria Carrá sorprendió a todos con una escalofriante anécdota en la que contó que tuvo una inesperada conexión con su padre, que falleció hace ya varios años.

“Cuando era chica, hacía mucho el Juego de la Copa, pero esta parte es medio bajón. Lo hacíamos en Lanús, con la cartulina y la copa”, comenzó relatando. Y detalló: “A mí siempre me salía, esa copa se movía a lo loco. Y la primera vez que lo hice, salió ‘quiero hablar con mi amada hija’, y yo solté y les dije a mis amigos: ‘No me jodan’, y me fui medio enojada”.

En ese contexto, reveló un hecho relacionado, del que se enteró años después: “Esto viene de más atrás, me acuerdo de ser muy chiquita, llegar a la casa de una prima, y que todas salgan gritando. Y yo le decía a mi mamá: ´¿qué pasó?´. ´No, es que las chicas hicieron algo feo..´, me decía. Años después, mi primo me cuenta que estaban hablando con mi papá, mi papá murió cuando yo era muy chiquita, y que puso ‘quiero hablar con mi amada hija’, tocó mi mamá el timbre y cuando me vieron a mí todas salieron rajando del cagazo”.

Entre otras cosa contó: “Tuve una casa con fantasmas, pasaban cosas muy raras. Se prendía la tele sola, y una vez compré una pileta pelopincho, estaba embarazada, hacía mucho calor, y la dejé llenándose y la tapé con una lona. Me fui a dormir y cuando bajé estaba la pileta llena y arriba, en la lona, huellas de zapato de hombre, algo imposible en mi casa. Un montón de cosas raras”.

Para finalizar, también contó el motivo por el cual se cambió el apellido. “Me lo cambió Darío Vítori, porque yo trabajaba en Señorita maestra, mi apellido era Currá y en la guía había cuatro, no era común. Entonces, me llamaban a las tres de la mañana a mi casa, y mi mamá quería sacarlo de la guía. Y en un momento, estábamos en un ensayo, y Darío me dice: ´¿Por qué no te cambiás el apellido? Cambiale una letra, ponete Carrá´. Y así fue, no tiene más magia que eso”.