Presupuesto: dudas de la oposición

La Cámara de Diputados continuará hoy debatiendo el Presupuesto 2023, luego de que la semana pasada arrojase un saldo favorable en materia de presencia de ministros, secretarios y funcionarios para dar cuenta de la ley de gastos y recursos diseñada. El oficialismo no quiere dar pasos en falso, y tener el mismo resultado que el año pasado: el Presupuesto rechazado.

Pese a ello, desde la oposición no dejan de realizar algunos señalamientos, y es que la variable de la inflación proyectada (60 por ciento) no resulta creíble para muchos. Ya los diputados de la Coalición Cívica emitieron un comunicado alertando sobre las inconsistencias de las variables macroeconómicas proyectadas.

Algunos bloques como el de Evolución, liderado por Rodrigo De Loredo, plantearán la modificación, lo que parece poco probable dado que el oficialismo intenta utilizar la cifra como ancla de las expectativas.

En ese marco, en la oposición hay tres artículosque observan con atención y generan dudas. Se trata de los artículos 72, 90 y 92 del texto.

El primero remite al nuevo blanqueo que plantea el Gobierno luego de que el Congreso aprobase recientemente uno para la construcción cuyos autores son Massa y el titular del bloque PRO, Cristian Ritondo.

En la oposición entienden que la extensión de los blanqueos no son un elemento atractivo si no va acompañado por un Gobierno que otorgue “confianza”, y lo comparan con el blanqueo impulsado bajo la gestión de Mauricio Macri en el que ingresaron cerca de U$S 120.000 millones.

Además alertan sobre el blanqueo que apunta a las importaciones, lo que le permitiría al Banco Central no desembolsar divisas para insumos, lo que exhibe el stress que atraviesan actualmente las divisas. Los diputados opositores señalan que una medida de esa naturaleza “corroe” la cultura tributaria y castiga a quienes se mantienen en regla.

El 90 remite a Cammesa, y la deuda que algunas distribuidoras tienen con la empresa aduciendo imposibilidad para aumentar tarifas. En ese contexto, en el Presupuesto está contemplado que las provincias (concedentes) en las que las distribuidoras tengan deudas absorban dichas deudas, incluso, bajo la posibilidad que ante el no pago la Nación reste fondos coparticipables a dichas provincias.

El tercer punto clave es que de las retenciones a los sectores del agro (92). En la iniciativa se contempla la posibilidad de prorrogar los derechos de exportación, incluso, con chances de aumentar algunas de las alícuotas.

Pese a ello, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, dejó en claro cuando expuso ante la comisión de Presupuesto que no habría aumento de retenciones, la definición política más importante que dejó el secretario. En algunos sectores de la oposición entienden que es “inconstitucional” la delegación, y que la Justicia ya ha zanjado el debate.

Más allá de los cuestionamientos, el clima de la discusión difiere de la del año pasado, y la oposición parecería encaminarse a apoyar con señalamientos en particular.