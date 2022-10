Más padecimientos por los boliches y el descontrol

Últimamente, hasta los días de semana habían dejado de ser un refugio para el sueño. Según las denuncias del vecindario, en la cuadra de 58 entre 5 y 6, a las estridencias en las noches y madrugadas de los sábados y domingos, se le sumó hasta el miércoles.

Siempre según esas quejas, así ocurrió esta semana. Tras las denuncias por “ruidos molestos” que hicieron los vecinos contra un “centro cultural” de la cuadra, finalmente fue clausurado en las últimas horas.

Según pudo saber este diario, el acta que labró Control Ciudadano indica que “no tenían habilitación” y además tampoco contarían con matafuegos.

Desde el local “Casa Pulsar” se indicó que cuando llegaron los inspectores, antenoche, había allí una reunión de cumpleaños con “11 personas”. A la vez, se expresó que tiene “habilitación provisoria, el apto de bomberos, los planos electromecánicos y los de evacuación aprobados”, entre otros requisitos de seguridad.

A la vez, contra las quejas vecinales, se sostuvo que “todas las actividades culturales de Casa Pulsar finalizan a las 0 horas, antes de lo que establece la reglamentación de la ordenanza municipal N°11.301 de Centros Culturales Alternativos”.

En ese línea, se indicó que “Casa Pulsar hace enormes esfuerzos para tener una sana convivencia con sus vecinos, que implican inversiones económicas considerables en infraestructura para adecuar el espacio”.

En el barrio hay preocupación con lo que suceda este fin de semana. “Aunque los responsables del lugar quiten la faja y sigan operando, está comprobado que no están habilitados para funcionar como lo vienen haciendo”, le dijo a este diario uno de los vecinos denunciantes de esas actividades.

Según se manifestó, a raíz de la actividad, no pueden pegar un ojo porque “pasada la medianoche se escucha música y gritos” de los eventos que “organizan al aire libre”. Se agregó que “este lugar se burla de los vecinos. Fomenta la cultura del no respeto. Trabajamos todo el día y después de la medianoche no podemos descansar”.

Ahora, la Comuna procedió a ponerle la faja de clausura tras las denuncias vecinales. Según se consignó, “venimos desde hace mucho tiempo con este problema. Esto sucede viernes, sábado y domingo y algún día que se les ocurra a ellos, por ejemplo, el miércoles”.

En torno a la situación se detalló que presentaron denuncias ante Control Ciudadano, la Secretaría de Cultura y a la Defensoría Ciudadana de La Plata.

Respecto de los reclamos, se afirmó en el barrio que “fuimos a una instancia de medición municipal pero no hubo solución, nadie resuelve nada”.

También reclaman soluciones en Villa Alba por el descontrol en un predio de las inmediaciones de 603 y 116. Según las quejas, cada fin de semana realizan denuncias ante la comisaría de la zona, la línea municipal 147 y el 911 por música a todo volumen, consumo de alcohol y desmanes.

En tanto en el barrio Don Carlos, Hernández, vienen denunciado la realización de picadas de motos y peleas callejeras en la zona de 138 a 141 entre 501 y 506.