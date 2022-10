"Le escribí pero no me contestó" dijo el defensor que fracturó al Changuito Zeballos

Mucho se habló de la fractura que sufrió el boquense Exequiel Zeballos por la dura intervención de Milton Leyendecker, futbolista de Agropecuario.

Aquella jugada y la grave lesión del Changuito tuvo lugar en el partido que ambos equipos jugaron por la Copa Argentina.

El defensor de Agropecuario ya cumplió las ocho fechas de suspensión que le aplicó el Tribunal de Disciplina y volvió a jugar frente a Deportivo Morón por la Primera Nacional.

Naturalmente Leyendecker fue consultado sobre aquella dura intervención y si había estado con Zeballos: "Le escribí pero no me respondió" dijo el zaguero de Agropecuario.

Y añadió: "Le escribí cuando vi que volvió a mover el tobillo. Le escribí un mensaje por WhatsApp", además de señalar que "No me contestó. Pero quizá no tuvo tiempo. Le dije que me alegraba que haya vuelto a mover el pie. Como le escribí, estoy más tranquilo".