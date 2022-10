Estudiantes no mejora y pierde 1 a 0 ante Vélez en Liniers

Con muy poco público en el estadio de Liniers, y luego de un primer tiempo regular, donde Estudiantes no consigue generar el repunte que aguardan sus hinchas, Vélez se impone 1 a 0 al equipo dirigido por Pablo Quatrocchi. El local atacó más y mejor, pero consiguió ponerse en ventaja gracias a un penal donde el árbitro Mastrángelo juzgó como mano sancionable un disparo que rebotó en el codo derecho de Jorge Morel.

El partido, válido por la 26ta. y penúltima jornada de la Liga Profesional de fútbol, tiene el arbitraje de Hernán Mastrángelo y la televisación EN VIVO de la señal de cable TNT Sports.

También se puede seguir en directo a través de la clásica Supertransmi de FM La Redonda en el 100.3 del dial, como hace más de 25 años.

La floja campaña de Vélez se pudo reflejar también el marco del Amalfitani. En este marco, Estudiantes saltó al campo de juego vestido de blanco con la impericia de imponer condiciones, pero sufrió errores individuales en la última línea.

Un mal cálculo de Fabián Noguera le permitió al local tener un tiro libre a favor que finalmente Mariano Andújar pudo contener sin problemas.

A los 8 minutos el Pincha respondió a través de una pelota parada. Núñez conectó un cabezazo en el que Hoyos se lució y a puro reflejo mandó la pelota afuera. Luego Leandro Díaz terminó cometiendo falta sobre el arquero.

Llegando a los '15, en este momento ambos tuvieron situaciones claras y buenas intervenciones de sus arqueros.

A los 39 minutos, Santiago Castro, con cabezazo cruzado, le generó un susto grande a Andújar. La pelota se fue cerca de la base del palo derecho.

Estudiantes no sintió cómodo en la parte final del primer capítulo donde los de Liniers se mostraron más decididos y precisos para acercarse al área albirroja.

En el minuto 34, cuando Vélez encerraba al Pincha con las proyecciones de Guidara, el codo derecho de Jorge Morel, apenas despegado de su cintura, se cruzó en la trayectoria de un¡ disparo al arco y el árbitro Mastrángelo no dudó en sancionar penal.

Lo ejecutó Lucas Janson, cruzado abajo a la derecha de Andújar que eligió el otro palo, y así el equipo del Cacique Medina pasó a ganar como premio al empuje que había mostrado a partir del minuto 25.

El Pincha viene de perder por 3-1 el viernes último ante Huracán en el estadio Tomás Ducó, se ubica en la vigésima posición con 30 puntos y en la tabla anual está en el décimo y último lugar que otorga un boleto a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Pero como se liberará un cupo más de acuerdo a quién sea el campeón de la actual Liga, el Pincha está seis puntos arriba de San Lorenzo, el equipo que se está quedando afuera, por debajo de Estudiantes y Atlético Tucumán.

O sea que los albirrojos pueden clasificarse hoy en el caso de lograr un empate o bien si el Ciclón no consigue los tres puntos en su visita a Sarmiento, en Junín.

LEA TAMBIÉN La tabla de posiciones y la pelea por las copas: así están Gimnasia y Estudiantes

Pero más allá de la clasificación, que salvo una catástrofe logrará pese a su pésimo momento deportivo, Estudiantes necesita recuperar la imagen de equipo sólido, algo que hace ya un par de meses perdió luego de quedarse afuera de la Copa Libertadores a mano de Athletico Paranaense.

El entrenador Pablo Quatrocchi está obligado a realizar una modificación ya que no podrá contar con el mediocampista Jorge Rodríguez (suspendido por haber llegado a las cinco tarjetas amarillas ante el Globo). Sin dudas, una bajas más que sensible. En su lugar ingresará el paraguayo Jorge Morel, ausente en Parque Patricios. El DT no confirmó el equipo e incluso hasta último momento está la chance de que el capitán juegue desde el primer minuto, si el cuerpo médico decide infiltrarlo. Otra duda está en la defensa.

Mariano Andújar, que se retiró del Tomás A. Ducó con la posible fractura del peroné de su pierna derecha, finalmente no tuvo una lesión muy grave y por eso hoy será evaluado: si responde bien será titular y caso contrario debutará Juan Pablo Zozaya.

En tanto, esta diario pudo saber que Franco Zapiola ingresaría por Benjamín Rollheiser, y se trataría de un cambio táctico. Además jugaría Santiago Núñez en lugar de Luciano Lollo.

Vélez, por su parte, se encuentra en la 26ta. posición con 22 puntos y en la fecha pasada se impuso por 2-1 ante Talleres de Córdoba.

El técnico uruguayo Alexander Medina realizará un solo cambio: el arquero Charrúa Leonardo Burián será baja por un esguince en su rodilla derecha con compromiso del ligamento colateral medial sufrido ante la “T” por lo que su lugar será cubierto por Lucas Hoyos.

FORMACIONES

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías de los Santos, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde y Mateo Seoane; Luca Orellano, Lucas Pratto y Lucas Janson; Walter Bou. DT: Alexander Medina.



Estudiantes: Mariano Andújar; Godoy, Núñez, Noguera, Emmanuel Mas; Castro, Morel, Piñeiro, Franco Zapiola; Leandro Díaz y Mauro Boselli. DT: Pablo Quatrocchi.

Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Silvio Trucco.

Estadio: José Amalfitani.

Hora de inicio: 16.30.

TV: TNT Sports.