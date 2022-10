Un nene platense con una enfermedad degenerativa le reclama a IOMA por una autorización para operarse

Jonás tiene 13 años, es de La Plata y convive una enfermedad degenerativa y progresiva en ambos ojos conocida como Queretacono, que le ha causado la pérdida de un amplio porcentaje de la visión. Desde agosto, el chiquito aguarda por una autorización de IOMA para someterse a una cirugía que mejoraría su calidad de vida. Sin embargo, su mamá, Yanina Riquelme, afirmó que el trámite "está estancado" en la obra social y pidió con urgencia por su "finalización", debido a que “pasa el tiempo y la enfermedad se va a gravando".

Riquelme aseguró que su hijo "cursa un enfermedad degenerativa y progresiva en las córneas de ambos ojos, por la cual lo está tratando un médico especializado en esa afección". Y para frenar su avance debe someterse a dos operaciones, una en cada ojo, que consiste en la colocación de anillos intracorneales.

"La primera cirugía debió realizarse el 31 de agosto, pero todavía mi hijo sigue esperando que IOMA se digne a autorizarla. Pero la enfermedad sigue avanzando y empeora cada vez más", advirtió.

Ante la demora, madre manifestó que "nos toman el pelo, ellos argumentan que tiene que pasar por varios pasos. Así, ya pasaron dos meses y seguimos esperando". "Si todavía no autorizaron la primera, no me quiero imaginar cuánto tiempo más debería esperar para la segunda intervención", expresó.

Según especificó, "cada práctica tiene un costo superior a 750.000 pesos". Pero, además, una vez concretada cada intervención quirúrgica, Jonás debe someterse a un tratamiento de Crosslinking (CXL) en el ojo izquierdo cuyo monto supera los 100.000 pesos.

"Yo soy docente, tengo dos cargos porque lógicamente no me alcanza el dinero. Y mi obra social, IOMA, no quiere reconocer la práctica de la cirugía. Los médicos presupuestas cada 20 días y los precios cambian", dijo la mujer.