Quién es Romina Uhrig: de diputada kirchnerista a la casa de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano, por la pantalla de Telefe, sorprendió en la apertura de la nueva edición con un variopinto de participantes. Entre estos se destacó uno muy poco común: la ex diputada nacional Romina Uhrig, quien representó en el cargo al Frente de Todos entre 2019 y 2021.

Al igual que el resto de los miembros de la GH, Uhrig, de 34 años, tuvo su video de presentación . “Vivo en Moreno y me encanta la política. Cuando fui diputada, acompañé la ley de cupo laboral trans, porque a mí me crió mi tía que era travesti”, contó.

Antes de lograr un escaño en Diputados, Uhrig, que es profesora de Educación Física, ocupó cargos de amplia responsabilidad a nivel municipal de la mano del ex intendente de Moreno y ex pareja suya, Walter Festa. Se destacó en Relaciones Institucionales y en Desarrollo Productivo.

Luego, en 2019, tras de Fernando Espinoza -intendente de La Matanza- a su banca, dio el gran salto al pasar a ocupar ese lugar. En el cargo legislativo cumplió los otros dos años de mandato. Previamente, en 2017, había quedado en el puesto 15 de la lista del FdT.

Durante su asunción en Diputados se explayó sobre su pasión por la política y por el peronismo: “Por Perón, por Evita, por Néstor, por Cristina, por los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, por nuestros adultos mayores, por nuestros compañeros, por el pueblo argentino que la está pasando mal y por mi querido pueblo de Moreno, sí juro".

Uhrig se identificó de lleno con La Cámpora. En sus cuentas en las redes sociales abundan fotos en las que se muestra al lado de las principales figuras K como Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Alberto Fernández.

Su trayectoria política decayó el año pasado cuando el FdT no presentó boleta en jurisdicción municipal. Entonces ella se postuló en una lista vecinalista que cosechó sólo 2,5 por ciento de los votos.

Su última incursión en la política, antes de ingresar a GH, fue en el Instituto de Previsión Social (IPS), en la Provincia, como parte del equipo de gabinete que preside Marina Moretti, un puesto de planta temporaria de bajo perfil.

En su presentación en GH, se refirió a su ex, el ex intendente Festa, al señalar que "actualmente estoy separada del papá de mis nenas. Lo amé muchísimo, pero ya está".

Además, dijo que "me encanta entrenar, me cuido mucho y soy bastante insegura conmigo misma”, afirmó. Y agregó: “¿De mis operaciones? ¡Qué no me hice! Me hice las lolas, me hice la panza... Cada tanto me pongo botox”.