La felicidad del abuelo ganador de las figuritas

El vecino de Gonnet que ganó en el último sorteo efectuado por EL DIA las 500 figuritas del Mundial de Qatar 2022 se manifestó “feliz” por el hecho de sumar nuevas imágenes de los protagonistas de las distintas selecciones que participarán de la contienda internacional a partir del próximo mes. El cupón de Julio Rocabado salió elegido el viernes últimos entre los miles que había recibido la sede del diario, en diagonal 80 entre las calles 47 y 3, y ayer se acercó el ganador a esta redacción junto a sus nietos Simón y Atilio para llevarse los 100 sobres en juego. “Nos faltan 70 figuritas. Seguro que con estas vamos a completar el álbum”, dijo confiado.

Rocabado participó del concurso de este diario a pedido de sus nietos, vecinos de City Bell. Simón juega al fútbol en SPF Gonnet, es categoría 2008; y Atilio reparte su gusto por el deporte entre el rugby (integra las infantiles del club La Plata) y el fútbol, ya que forma parte de la escuelita del elenco “amarillo”, misma institución que su hermano.

A la hora de hablar de la pasión por los colores de la liga de Primera División, como ocurre en muchas familias platenses, el abuelo no comparte el mismo sentimiento que sus nietos: él es de Estudiantes y ellos de Gimnasia. La diferencia, no obstante, como en tantos vínculos afectivos, no los divide. Es por eso que los tres se acercaron con suma alegría a EL DIA para recibir el anhelado premio de las 500 figuritas.

“Ellos son del Lobo por su papá, y en eso yo no me meto”, sostuvo el ganador, quien además contó que participó a pedido de Simón, que se enteró del sorteo. “Como soy socio del diario y me llega todos los días, empecé a armar los sobres con la idea de ganarme algo. Por suerte me llamaron”, contó el abuelo de los chicos.

Simón confió que “no me lo esperaba y cuando me llamó no lo podía creer”, al tiempo que el pequeño Atilio dijo que “estoy muy contento y ahora voy a abrir los paquetes para ver si podemos llenar el álbum”.

Así resultó la segunda ronda de la propuesta del diario, que regala en cada sorteo 100 paquetes de figuritas para completar el álbum del Mundial, un preciado premio en medio de la fiebre por la gran fiesta del fútbol.

El próximo sorteo

Ahora, los lectores de EL DIA van por otros 100 sobres con 5 figuritas cada uno. Los cupones, que se empezaron a publicarse el pasado domingo, se entregarán hasta este jueves, siempre en la edición impresa del diario. El sorteo que se llevará a cabo el próximo viernes.