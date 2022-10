Se juega el 2023

Estudiantes pone en juego mucho más que tres puntos el próximo fin de semana cuando reciba a Godoy Cruz de Mendoza en un Jorge Luis Hirschi expectante por la recuperación.

Y es que el futuro del Pincha y el armado o rearmado del plantel para el 2023 está íntegramente vinculado a lo que suceda ante el Tomba y sobre todo a la posibilidad de que el albirrojo participe en la Copa Sudamericana del año entrante. La ecuación es simple: con doble competencia, el León le armará al venidero entrenador un determinado plantel, con nombres específicos que busquen dar el salto de calidad. Por contrario, de no participar en competencias internacional, todo indica que se realizará una depuración en la que serán varios los apellidos que no continuarán en la institución.

Lo cierto es que mientras Pablo Quatrocchi recupera nombres importantes para el encuentro ante los mendocinos, Estudiantes todo sabe y entiende que mucho de lo que vendrá tendrá que ver con lo que suceda en el último partido de un semestre que lo ha tenido muy por debajo de lo que se esperaba.

El objetivo era la Libertadores 2023 y con Ricardo Zielinski al mando. El premio consuelo, el cual todavía no tiene asegurado, aunque depende de sí mismo para lograrlo, es la Sudamericana del 2023, con un DT que ya dirá presente los primeros días de diciembre, cuando el grupo regrese a los trabajos tras quedar licenciado una vez concluido el certamen doméstico.

los que sí, los que no y los que dependen del contexto

Si bien no resulta agradable referirse a nombres propios, han sido varios los que no han rendido en su paso por Estudiantes, situación que llevó a una revaluación de lo que ha sido un último mercado de pases con más grises que otra cosa.

Pese a lesiones y rendimientos lejos de lo que pueden dar, lógicamente Pablo Piatti y José Sosa continuarán en la institución. Tanto ellos como los dirigentes saben y entienden que la próxima pretemporada será clave para que ambos puedan mostrar sus mejores cartas en el Pincha.

Otro que parece tener su continuidad prácticamente definida es Mauro Boselli. El delantero, más allá de unos últimos partidos sin gritos, es el goleador del equipo en la temporada, con 18 conquistas. Y dentro de un once con mayor funcionamiento podría acrecentar aún más esos buenos números.

El caso de Mariano Andújar también parecería estar resuelto, aunque todo depende del arquero. Por lo pronto, el guardametas dejó en claro el otro día tras el partido con Vélez que “cuanto peor nos vaya, más me voy a quedar”. A la vez que sostuvo que: “Tengo contrato firmado y tengo ganas. Esto es fútbol y yo tengo casi seguro que voy a seguir. Pero es necesario evaluarse, uno y que también lo haga el club”, destacó. No obstante, no es descabellado que se analice la posibilidad de traer un arquero que le compita mano a mano por el puesto.

Con esa estructura de referentes, las principales dudas aparecen en cuanto a otros nombres, los cuales en el último tiempo han sido mayormente titulares.

Uno de ellos es Jorge Morel, por quien Estudiantes debería hacer uso de la opción de compra si es que quiere que continúe en el club. El paraguayo ha alternado buenas y malas e incluso ha tenido que variar en su posición, pasando de volante central a la zaga, donde se lo vio algo más cómodo dentro de un once que no definitivamente no funcionó.

Ante esto, el ex Lanús es una de las incógnitas a tener en cuenta y la cual se develará a la brevedad si es que el León juega copa internacional el año entrante.

En la misma posición y a menos que surja una venta al exterior, Jorge Rodríguez parece número puesto para la mitad de la cancha. Pese a lo mucho que se ha hablado del interés del Viejo Continente para con el ex Banfield, nada se ha traducido al momento en una oferta para contar con sus servicios, por lo que todo parece indicar que seguirá en el León pase lo que pase.

Algo similar sucede con Leonardo Godoy. Y es que si bien es cierto que el lateral ha bajado considerablemente en su producción, no es menos cierto que ha sido de los mejores jugadores del club en el último año y medio, producto de decir presente en casi todos los partidos y de ser artífice de gran cantidad de asistencias.

Lo de Fernando Zuqui es algo más complejo. Tras la incertidumbre de mitad de año, el mendocino renovó con el club, pero con el deseo de hacer una diferencia económica ni bien se pudiera. Ante esto, existe la chance de que Estudiantes intente venderlo en el próximo libro de pases. Misma situación para Leandro Díaz, quien ha levantado su nivel en los últimos partidos y podría significar un ingreso importante para el rearmado del plantel albirrojo.

Los casos de Fabián Noguera y Manuel Castro aparecen como similares. Ambos renovaron hasta diciembre y buscarían nuevos aires, por lo que es difícil que continúen en la institución de cara al 2023 pase lo que pase.

Emmanuel Mas es otro nombre difícil de retener. No solo por el costo sino también porque no ha logrado tener actuaciones como las que se esperaban al momento de su contratación.

Quienes parecen tener un pie afuera de Estudiantes son refuerzos que nunca han logrado consolidarse como tales. Los casos más resonantes son los de Hernán Toledo, Eros Mancuso, Leonardo Heredia, Brian Orosco y Nehuén Paz, a quien se le vence el préstamo en diciembre próximo. Una gran duda, en cambio, aparece en cuanto a Luciano Lollo, de floja prestación en paso por el León.

Si Estudiantes finalmente se mete en terreno internacional, podría continuar para completar el plantel. De no suceder esto, es probable que se busque una salida para el ex Belgrano y Racing, entre otros.

Lo cierto es que en cuestión de días, el Pincha se juega su 2023 y el armado de un nuevo León.

De clasificar Estudiantes a la Sudamericana, el plantel será uno. Si no lo hace, será otro