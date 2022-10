Perdió Atlético Tucumán y la punta del torneo puede cambiar de dueño: fue 2 a 1 con Patronato

El líder Atlético Tucumán y Patronato juegan desde las 15.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella un encuentro válido por la 22da. jornada de la Liga Profesional de Fútbol.

El árbitro es Hernán Mastrángelo y es televisado en vivo por la señal de ESPN Premium.

Atlético Tucumán es puntero con 41 unidades, seguido por Racing con 40 (un partido más jugado), Boca Juniors con 39, Huracán y Gimnasia (un cotejo más) 37.

A falta de seis fechas por jugarse se enfrentan un equipo como el tucumano que va en busca de un inédito título ante otro, como Patronato, que está cada fecha más hundido en la tabla de promedio y tiene futuro de Primera Nacional.

Las realidades de ambos no permiten especulaciones y con esa premisa es obvio que cada uno con sus armas irá por los tres puntos, no pueden guardarse nada, porque Atlético los tiene a Racing y un gigante como Boca pisándole los talones, mientras Patronato hace cuentas y los números no le cierran.

FORMACIONES

Patronato: Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Sergio Ojeda, Carlos Quintana y Lucas Kruspzky; Nelson Acevedo, Tiago Banega, Nicolás Castro y Sebastián Medina; Justo Giani y Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Gastón Gil Romero, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Cristian Menéndez. DT: Lucas Pusineri.

Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Ariel Penel.

Cancha: Patronato

Hora de inicio: 15.30

TV: ESPN Premium.