VIDEO. Cirujano y pintor, dos pasiones que se unen y complementan

Enrique Arigos es cirujano y artista plástico. Une dos pasiones que parecen imposibles de complementar. Oriundo de Gualeguaychú, se instaló en La Plata para continuar su camino académico y encontró la senda hacia su primer amor.

Este próximo viernes a las 19 horas en la Cámara de la Construcción (avenida 7 n° 1076), presentará una muestra rodeado de amigos, familiares y seres queridos que lo acompañaron en cada instancia de descubrimiento y superación personal.

Estarán a la venta algunas de sus obras y próximamente también estará disponible el catálogo para quienes estén interesados en adquirir una de sus piezas. Este ambiente de comercialización es nuevo para él: “he vendido poco porque no tenía la costumbre de vender, ni tampoco la convicción. Es como que ahora me parece que se puede hacer, porque las obras en tu casa no sirven, tiene que salir, ser de alguien”.

A diferencia de lo que le pasó a muchos artistas, que aprovecharon el mayor tiempo en sus estudios de trabajo y hogares para sacar provecho de la inspiración, a este cirujano y pintor la pandemia lo anuló: “Fue un bloqueo absoluto”.

Respecto a la pintura, Enrique contó: “Es una pasión que traigo desde la infancia. Me juntaba con mis amigos a pintar más que a jugar a la pelota”. En aquel entonces no era común que un estudiante del interior del país siguiera los pasos del arte, por ello, continuó sus estudios en medicina.

Pero el destino le tenía una sorpresa preparada: “encontré en la acuarela cómo darle color a los dibujos y empecé a usar esta técnica , que es mucho más compleja”. En los últimos años se aventuró con las acuarelas, los acrílicos, la abstracción, semi abstracción y en 3D, este último más como un hobbie.

Pese a que parecen dos mundos completamente distintos y difícil de unir, Enrique encontró un hilo conductor: “Hay algo de creación en la cirugía plástica. Yo hago mucho reconstructiva más que estética. Todo está escrito, no hay que inventar nada pero uno puede con lo que está escrito, buscar sus variantes y encontrar los mejores resultados”.

También es una forma de canalizar las tensiones laborales cuando la jornada diaria termina: “cuando llego a mi casa salgo a caminar un rato para bajar la carga del trabajo, cansancio, tensión, preocupación porque el trabajo nunca termina. Así que esto es como un corte con todo eso que traes”.

Su inspiración la saca de sus conocimientos. Le encanta leer, informarse, capacitarse y estudiar mucho. Es de los que consideran que “uno nunca termina de aprender”.