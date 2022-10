"La araña" la nueva canción de Jimena Barón que apunta a Gianinna Maradona

Toda una tendencia. Recordemos que, así como L-Gante estrenó este jueves su videoclip con Wanda Nara, ahora Jimena Barón hizo lo propio y compartió su nueva canción.

Se trata de La araña y habla de la traición que sufrió por parte de una examiga que sería Gianinna Maradona. Una historia conocida en los medios, pero que parecía haber quedado en el pasado. Así, la letra del tema que la cantante lanzó tras algunos años sin nuevas propuestas y luego de dos éxitos como La Tonta y La Cobra es muy concreta. Se refiere a que una de sus mejores amigas (Maradona), la que la consolaba cuando ella sufría maltratos por parte de su ex (Daniel Osvaldo), terminó poniéndose en pareja con él.

Cabe recordar que Barón se separó de Osvaldo en medio de un escándalo y lo denunció mediáticamente por violencia de género. Y que, casualmente, cuando a Dalma Maradona le preguntaron pocos días atrás qué opinaba de que él fuera la pareja de su hermana, ella prefirió no hablar porque antes "era el novio de una amiga" (por Barón), como dando a entender no le había caído bien esa "traición".

Finalmente y por otra parte, horas antes del estreno de La Araña, Daniel Osvaldo blanqueó su separación de Gianinna Maradona.

"Tengo este disco en el vientre hace más de 2 años y se siente un gran alivio, una felicidad inmensa, mucha emoción y finalmente libertad", escribió Jimena Barón en sus redes sociales.

Para cantarla, ahí va la letra completa de "La araña"

Ella siempre ahí, incondicional.

Tanto me abrazó y me consoló cuando estaba mal.

Me supo entender, me supo cuidar, vecina del dolor.

​Dijo en casa cuando la vio: "Esto es una señal, la araña, la traición".

Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar

Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba

Yo confiándole tanto dolor.

Quién iba a pensar, quién iba a imaginar

Que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara.

​Yo lloraba y ella lo robó.

Hiciste crecer nuestra amistad, vos con tu perversa dignidad.

Yo... jamás ni se me ocurrió que todo era parte de un plan.

Fue difícil aceptar que me lograste envenenar

​Pero ahora a vos te va a picar la araña, la traición.