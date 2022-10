Alberto Fernández le respondió a Alfa: “No me voy a quedar callado”

El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que no va a quedarse “callado” ante las agresiones contra su “decencia”, en referencia a las acusaciones que un participante del reality Gran Hermano realizó en ese programa vinculándolo con un hecho de corrupción, y ratificó que la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti “dijo exactamente” lo que él piensa.

“La vocera dijo exactamente lo que yo creo, con lo cual terminen con esa discusión”, remarcó el jefe de Estado.

De esta forma, el mandatario se refirió a la polémica suscitada a partir de Alfa, un participante de Gran Hermano 2022, que lo calificó como un “coimero”.

En respuesta a las acusaciones del participante del reality show Walter Santiago, alias Alfa, la portavoz había publicado un hilo de Twitter en el que destacó que el Presidente “a lo largo de su trayectoria pública nunca se vio involucrado en hechos de corrupción” y “ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública”.

Asimismo Cerruti solicitó al canal Telefé, a la producción de “Gran Hermano” y al participante que “se retracten y cesen en esta actitud agraviante”.

Al ser consultado sobre esas acusaciones, Fernández sostuvo ayer que “es una persona honrada” que “nunca ha participado de ningún hecho de corrupción” y a quien nunca se le ha “cuestionado su decencia”.

“La verdad que lo único que tengo para dejarle a mis hijos es mi decencia. Y si el que ataca es alguien muy importante o un energúmeno, yo voy a reaccionar del mismo modo porque están poniendo en tela de juicio la honestidad del Presidente de la Nación, porque soy una persona honesta”, expresó.

Y agregó: “No me voy a quedar callado cuando me agredan en cosas que yo no tengo nada que ver”.

Para entender la discusión, hay que retrotraerse a una escena que se dio en reality show Gran Hermano que se transmite por Telefé. Alfa aseguró en diálogo con otra integrante de la casa famosa que conocía al Presidente y que había sido coimeado por el actual mandatario.

La viralización de la escena provocó la reacción de la portavoz Cerruti, quien a través de redes sociales negó la versión. Gregorio Dalbón, abogado de Fernández, adelantó además que planea demandar a Alfa, algo que fue ratificado por el jefe de Estado.

“Si se trata de un energúmeno o de una persona muy importante, me da exactamente igual. No me voy a quedar callado cuando me agredan en cosas que no tengo nada que ver. Yo estoy hablando de la investidura presidencial y de mi persona”, aseguró el mandatario luego de participar de un acto en Pilar.

Las declaraciones ratifican la estrategia de la Casa Rosada de continuar expandiendo la discusión del tema en vez de darle un cierre.

En una de las charlas de jardín, Walter había manifestado conocer al Presidente desde hace 35 años. “Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández. Hay muchos políticos que se han atado al poder que son Cafiero, los hijos de Cafiero, los nietos de Cafiero. Que se han enquistado en el poder y han hecho fortuna”.

ATENTADO

Por otra parte, Fernández dijo que es necesario que la justicia “investigue a fondo quiénes llevaron adelante y estuvieron detrás” del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y consideró “imperioso que se investigue si alguien está financiando a grupos políticos” como Revolución Federal, y “si finalmente tuvieron algo que ver” con el ataque.

“Creo que es imperioso que eso se investigue, si alguien está financiando a grupos políticos que son capaces de semejantes cosas como atentar contra la Vicepresidenta, tirar antorchas a la Casa Rosada y que insultan a funcionarios por la calle, hay que aclararle que hay un capítulo del Código Penal que se llama delitos contra el orden constitucional y la vida democrática”, dijo.

Respecto al hecho, destacó: “No debemos olvidarlo y debemos exigirle a la justicia que investigue a fondo este hecho y también quienes alteraron la convivencia democrática y la paz social”.