El Hotel de los Famosos 2: quiénes son los 14 participantes confirmados

Tras la primera temporada de El Hotel de Los Famosos, donde ganó Alex Caniggia, Pampita y el Chino Leunis volverán muy pronto a la pantalla con la segunda temporada. En las últimas horas se filtró la lista definitiva de los personajes.

Si bien algunos nombres ya se habían confirmado, como por ejemplo el de Charlotte Caniggia, recientemente se confirmaron los catorce participantes. Deberán permanecer en el hotel atravesando desafíos, pruebas y poniendo en juego su paciencia.

Todavía no hay fecha confirmada para el regreso a Canal Trece pero sí se sabe que habrá cambios técnicos en cuanto a la puesta en escena, los juegos que los participantes deberán superar y se mantendrá el staff de conducción de la primera temporada, con Pampita y el Chino Leunis.

La lista completa

Rocío Marengo

Charlotte Caniggia

Érica García

Federico Barón

Martín Coggi

Fernando Carrillo

Mimi Alvarado

Emiliano Rella

Sebastián Cobelli

Marian Farjat

Abigail Pereyra

Enzo Aguilar

Alejo Ortiz

Delfina Gerez Bosco

Juan Martino

Quienes son

Charlotte Caniggia y Rocío Marengo son dos de las más conocidas de las participantes. Emiliano Rella es conductor; Mimi Alvarado es la novia de El Tirri, primo de Marcelo Tinelli; Sebastián Cobelli es el esposo de Fernanda Vives, con quien tuvo una crisis hace algunos meses; Martín Coggi es el hijo del reconocido boxeador “Látigo” Coggi; Delfina Gerez Bosco es modelo; Federico Barón es el hermano de Jimena Barón y actor; Juan Martino es hermano de la ex participante de la primera temporada, Majo Martino; Marian Farjat es la ex Gran Hermano; Érica García es cantante; Abigail Pereira es actriz y bailarina; Enzo Aguilar es actor al igual que Alejo Ortiz; y Fernando Carrillo es el ex marido de Catherine Fulop que está causando furor en OnlyFans.