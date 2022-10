Un paro que complica a la gente: colapso en la Autopista por barreras bajas y demoras desde Quilmes

La situación en la Autopista La Plata-Buenos Aires es de una complejidad total debido al paro que lleva adelante el gremio que nuclea a los trabajadores de los peajes. Y se trata de una medida que no hace más que complicar a los automovilistas que buscan llegar a CABA desde nuestra ciudad. "No avanzamos y cuando lo hacemos es a 40 kilómetros por hora, no más", se quejó un platense que esta mañana transitaba esa autovía.

Pese a que desde AUBASA no responden las consultas, se supo que las cabinas manuales se encuentran liberadas, mientras que las que tienen TelePASE están bajas, lo cual hace que se formen largas colas, a tal punto que la demora llega hasta la altura de Quilmes sentido Ciudad de Buenos Aires.

Como se informó, el Sindicato Unico de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa) ya comenzó un paro general con alcance en todo el país, levantando las barreras en las estaciones de cobro y con una movilización desde el mediodía al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

“Dicha medida radica en la incertidumbre que tenemos acerca del futuro de nuestra actividad. La falta de planificación por parte del Gobierno Nacional y Provincial en lo que respecta al funcionamiento y al futuro de las concesiones viales pone en riesgo el trabajo de 7.000 familias”, informaron en un comunicado. A su vez, desde el sindicato se quejaron de “la imprevisión y ausencia de políticas públicas que cuiden las rutas y autopistas resienten la conservación y el mantenimiento de las mismas, situación que también atenta contra la seguridad de millones de usuarios”.

El comunicado del sindicato fundado por el ex diputado nacional del Frente de Todos, Facundo Moyano, cuestionó al gobierno anterior y al actual, diferenciándolos, pero haciéndolos responsables de la preocupación de los trabajadores del peaje.