“El peronismo se quiere apropiar de la película y en aquel momento fue funcional a genocidas”

“Malamente la película deja a (Antonio) Tróccoli como un idiota. Y le da una voz a (Ítalo) Lúder para que explique el dictado de los decretos de aniquilación de la subversión que arrancaron con Estela de Perón”. La frase de Julián Strassera, hijo del fiscal (Julio César, fallecido en 2015) que llevó adelante el juicio a las juntas militares, busca poner blanco sobre negro en uno de los tantos aspectos tocados por el filme “Argentina, 1985” que, en la mirada de numerosos observadores, no se condicen con lo que en realidad ocurrió en aquella época.

La referencia al platense Tróccoli, ex ministro del Interior fallecido en 1995, resulta clave en la óptica de Strassera, porque entiende que la película lo muestra como alguien timorato, muy lejos del rol importante que cumplió para que el juicio se concretase. Y en contrapartida, se deja bien parado al candidato a presidente del peronismo, Ítalo Argentino Lúder, cuyo plan era mantener la autoamnistía establecida por los militares.

“El peronismo fue absolutamente funcional a los genocidas; es increíble, se quieren apropiar de la película, pero en aquel momento Lúder propiciaba la ley de autoamnistía. No apoyaron el juicio y no hicieron nada a favor de que se esclarecieran los hechos que sucedieron durante la dictadura militar”, indicó Julián Strassera en declaraciones a Radio Mitre.

Pero estas son solo algunas de sus frases sobre cuestiones clave del filme y cómo carece de precisión histórica u omite aspectos que resultan llamativos. Además, encontró puntos en común con otros dirigentes políticos, que vienen haciendo notar un desequilibrio en el relato de la película, coincidiendo en que la figura de Raúl Alfonsín debió ser resaltada con mucho mayor énfasis, sin otorgarle a otros “actores” méritos que no les correspondían. Sin más, entre ellos, Graciela Fernández Meijide hizo foco en esta cuestión, tal como publicó EL DIA en su edición anterior.

“Me vi en la película. Fui a la avant premiere. La película refleja el juicio y mi historia familiar. La película es buena y cae en un momento oportuno para recordar lo que sucedió en 1985 como consecuencia de la decisión política de Raúl Alfonsín de llevar a juicio a los militares de la Junta”, reconoció Julián Strassera. Y reivindicó el rol del “Padre de la Democracia”, en el proceso que desembocó en el histórico juicio, un lugar que el filme relativiza en gran parte poniendo el foco únicamente en la parte judicial.

“El peronismo se corre y se niega a integrar la Conadep”

“(El filme) no deja en claro el dictado del decreto 185 del 83 que Alfonsín hace en soledad, porque el peronismo se corre, no lo apoya y se niega a integrar la Conadep. Él solo decide la realización. El peronismo del 85 fue absolutamente funcional a los genocidas”, afirmó Strassera. Y agregó: “Es increíble que el peronismo se apropie de la película. Lúder propiciaba la ley de autoamnistía. No quisieron integrar la Conadep. No hicieron nada a favor de que se esclareciera lo sucedido en la dictadura militar”.

EL ROL DE MORENO OCAMPO

Strassera también se refirió a cómo muestra la película al fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo. “Los ponen en un plano de equidad que no es así. El titular de la fiscalía fue mi padre (Julio César Strassera), el adjunto fue Moreno. Sin hacer menos importante la actuación de Luis Moreno Ocampo, pero el titular que lleva la acusación fue mi padre”.

Además fue consultado por situaciones de la vida familiar de los Strassera que se muestran en la película. “Al comienzo sentí temor, voy a ser franco. Cuando supe que la Justicia militar no iba a condenar a los militares y el juicio iba a recaer sobre la Cámara Federal. Eso se venía gestando, pero cuando se confirmó tuve miedo. Tenía 14 años, estaba en la fiscalía con mi padre y viene un amigo a decirle ‘el juicio viene’”, explicó. Y añadió: “Hay una escena que es real. Yo le digo (a su padre) si puede decir que no (a encabezar el juicio) y él me dice que no”.

Confirmó además el tema de las amenazas que recibían en aquella época: “Una vez nos amenazaron por portero eléctrico, fue mi hermana quien atendió. Vivíamos muy amenazados, pero llega un momento en que uno se acostumbra, no lo banalizaba pero era así. Yo iba al colegio con custodia al igual que mi hermana. En el colegio de ella hubo amenazas de bomba. Tuvo que entrar la custodia a sacarla del colegio. Era un estado de amenaza constante”.

En la continuidad de la charla, comentó que estuvo presente el día del alegato de su padre, cuando dijo la famosa frase: ‘Señores jueces, nunca más’. “Fue tan poderoso el alegato, tenía enfrente al fiscal y a mi padre. Fue un momento escalofriante. Se levantó toda la sala a aplaudir en ese momento, me emocionó de una manera profunda”, afirmó.

“Mi padre era un hombre vehemente, de carácter complejo. Convencido, honesto, un hombre muy protector con la familia. No era de gestos de afecto muy marcados”, lo resumió. Y cuando le preguntaron si le molesta cuando dicen que era “un colaborador”, tiró: “No sé si me duele, pero me parece tan absurdo que le resto importancia. Quienes dicen eso sangran por la herida, son quienes no hicieron nada y quieren desmerecer a quienes sí hicieron”. Y apuntó contra el matrimonio Kirchner: “Pareciera que son Rodolfo Walsh. El ‘chino’ (Roberto) Díaz Lestrens, con posterioridad Alfonsín, la Conadep, toda la gente que se enfrentó a la dictadura, un pequeño mundo de juristas que hicieron por defender los derechos humanos”, destacó. Y se refirió al discurso de Néstor Kirchner, donde dijo que “en 20 años de democracia no se había hecho nada”.

“Cuando se habla de las causas que se reabrieron significa que se abrieron. Esto comenzó con Alfonsín. Imaginen si en 20 años no se hacía nada. Se llama a la Conadep, Abuelas, se crea el cuerpo de peritos”, agregó.

También se sumó a la charla radial Fernández Meijide y aseguró: “Me gustó como película. Si cualquiera de nosotros de la época tuviéramos que escribirla, el guión sería otra cosa. El Gobierno quiere que se vea como real. No lo es. Es parte de la historia. Este Gobierno lo que hizo fue tomar instrumentalmente el tema de Derechos Humanos y heroizar lo que se hizo en los 70”, dijo. Como publicó ayer EL DIA, Fernández Meijide también había recordado aquel acto del 24 de marzo de 2004, cuando en la ESMA Kirchner pidió “perdón en nombre del Estado por haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades”. Para la referente de los derechos humanos, “eso fue una torpeza. Yo me enojé mucho. Recuerdo que después lo llamó a Raúl (Alfonsín) para pedirle perdón y él le dijo que lo hiciera en público. Pero jamás lo hizo”, lamentó.