Gonzalo Higuaín anunció su retiro del fútbol: "Es el momento de decir basta, aunque me duela en el alma"

Esta mañana, a través de una conferencia de prensa, Gonzalo "Pipita" Higuaín anunció su retiro del fútbol profesional, con una inmensa tristeza a sus 34 años.

Actualmente, el delantero ex River Plate, se encontraba jugando en el Inter de Miami, equipo que es propiedad del ex emblema de la selección de Inglaterra, David Beckham.

"Hoy les quiero contar mi historia, es momento de contarles una noticia que vengo procesando, llegó el día de decirle adiós al fútbol, una profesión en la que me sentí privilegiado. Hace tres, cuatro meses que tomé esta decisión. Es momento de decir basta, aunque me duela en el alma", dijo entre lágrimas.

El "Pipita" convirtió 362 goles en su carrera. River, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea, fueron las instituciones por las que pasó el centrodelantero.

"Hace tres o cuatro meses que se lo comuniqué al club, no fue de un día para el otro. Venía trabajándolo hace años. Cuando vine acá, vine por el placer de disfrutar al fútbol, de mi vida, de tener cerca a Fede, mi hermano. Era otra etapa de mi carrera, pero te puedo reconocer que es de los mejores momentos de mi carrera, y me lo dio este club, mis compañeros y el cuerpo técnico, que me devolvieron las ganas de jugar al fútbol", culminó emocionado.