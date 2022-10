Inflación: estiman cerca de 7% en septiembre

Irrefrenable, la inflación mantiene su marcha alcista y en septiembre habría cerrado más cerca del 7% que del 6%, según las últimas estimaciones difundidas por consultoras privadas. Peor aún, advierten que se encamina a bordear el 100% anual, empujada por variables como la emisión monetaria, el ajuste de tarifas y el dólar.

La aceleración en los precios de los alimentos en la recta final del mes pasado obligó a las consultoras a corregir al alza sus proyecciones. Y es que, después de que el Indec registrara 7,4% de inflación en julio y 7% en agosto, se esperaba que en septiembre retrocediera unos puntos para ubicarse, al menos, por debajo del 6,5%.

Sin embargo, las nuevas previsiones anticipan para el mes de la primavera un ritmo inflacionario de entre el 6,7% y el 6,9%. Tampoco no ven mejoras para octubre.

De nuevo, en septiembre los alimentos crecieron por encima del nivel general: de acuerdo al relevamiento de LCG, los productos comestibles subieron, en promedio, a un ritmo mensual del 8% y la inflación fue del 7,8% medida “de punta a punta”. Al tope estuvieron las verduras, que treparon un 12,3%; mientras que los productos lácteos y huevos subieron 10,5% y las carnes, 8%.

Claudio Caprarulo, de la consultora Analytica, proyectó un 6,9% mensual y alertó que en diciembre “la inflación anual superará levemente el 100%”.

La consultora EcoGo, por su parte, calculó para el mes pasado una suba en los alimentos en torno al 7,3%, lo que los lleva a proyectar una inflación general del 6,7%.

En C&T ubicaron el índice en el 6,8% mensual. Esto es una décima por encima del registro de agosto, que había sido de 6,7%. Y observaron que en los últimos 12 meses los precios treparon 82,8%, la variación más elevada desde diciembre de 1991.

C&T subrayó además un incremento del 13% en indumentaria, debido al cambio de temporada. “En ‘bienes y servicios varios’ se destacó el alza de 12% de los cigarrillos, aunque también hubo subas relevantes en los artículos de tocador”, indicaron.

En tanto que en Vivienda influyó el aumento de gas y electricidad derivado de la quita de subsidios en las tarifas para diversos usuarios.

Para CyT, Alimentos y bebidas subió 7% y los mayores incrementos se dieron en aceites, verduras y bebidas no alcohólicas. También “la carne se aceleró significativamente en la segunda mitad del mes”, señalaron.

En la misma línea, la medición de la consultora Libertad y Progreso dio 6,9% de inflación para septiembre.

Los rubros que más aumentaron en el mes, según este cálculo, fueron: “Educación” (20,3%), “Bebidas Alcohólicas y Tabaco” (13,7%) y “Transporte y Combustibles” (8,7%).

Por su parte, aquellos que tuvieron mayor incidencia en el incremento del índice fueron “Alimentos y Bebidas no Alcohólicas” (1,6%); “Transporte y Comunicaciones” (1%) y “Vivienda, Agua, electricidad, gas y otros combustibles” (0,8%).

De acuerdo a esta estimación, en los primeros 9 meses de 2022 la inflación acumulada llegaría al 67,2%. Mientras que “la tasa de inflación interanual fue del 84,3%, quedando a solo 15,7% puntos de los tres dígitos. De esta forma, la inflación acumulada durante los primeros 33 meses de la presidencia de Alberto Fernández es de 243,6%”, observaron desde Libertad y Progreso, que dirige el economista Eugenio Marí.

En la mirada de este especialista, “Argentina ingresó decididamente en un nuevo régimen inflacionario, con el nivel de precios corriendo al 7% mensual por tercer mes consecutivo. Y no hay señales de que se vaya a desacelerar”. Pues, como alertó Marí, “si el Banco Central no baja el ritmo de emisión monetaria, el piso de la inflación será del 6% o poco menos. Por lo tanto, si no llegamos al 100% a fines de año, lo estaremos superando a principios del que viene”.