La UCR bonaerense y Stolbizer salieron a bancar a Manes

El radicalismo bonaerense y Margarita Stolbizer, salieron ayer a brindar un fuerte respaldo a Facundo Manes en medio de la polémica que generaron las críticas declaraciones del neurocientífico contra el ex presidente Mauricio Macri.

“Manes no dijo nada que afecte a la coalición, no dijo nada que no se haya dicho antes. Lo raro es todo lo que se generó, que hayan salido en malón a castigar cosas que no tenían ninguna justificación que se castigaran. Lo que están demostrando es que Manes molesta, no hay ninguna duda de que su aparición en la escena política incomoda a muchos. Los que salen a pelear es porque salen a defender otros intereses”, enfatizó Stolbizer.

Por su parte, Maximiliano Abad, presidente del Comité Provincia de la UCR, sostuvo que “la unidad es un valor estratégico en función de la construcción de alternativas. Nosotros somos militantes permanentes de la unidad de nuestra coalición, pero la coalición tiene que permitirse tener pluralidad y distintas posiciones sobre los distintos temas, por eso ratificamos la unidad en el marco de la pluralidad: y la pluralidad forma parte de lo que ocurrió en los últimos días a partir de la declaraciones de Facundo y el análisis de una situación particular”.

Días atrás, el neurocientífico sostuvo que Macri “tiene que reflexionar” ya que “en su Gobierno él tuvo un populismo institucional”. “Hubo operadores que manejaban la Justicia, datos y evidencia que deja en claro que espió a gente de su propio Gobierno”, señaló.

Esas afirmaciones generaron un enorme revuelo y Manes fue criticado por los distintos socios de la alianza opositora y hasta hubo un documento de la UCR nacional rechazando las expresiones.

Abad y Stolbizer se reunieron ayer en La Plata donde además de salir a apoyar a Manes, hablaron de la necesidad de trabajar en un plan de desarrollo para la Provincia.