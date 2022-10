El informe del Reino Unido sobre la guerra de Rusia-Ucrania con 4 puntos clave

Se conoció en las últimas horas un informe confeccionado por el Servicio de Inteligencia de Inglaterra sobre la guerra en Ucrania. Allí ponen de manifiesto distintos registros sobre las bajas que sufrió el ejército de Rusia en medio de la disputa.

Por un lado destaca que el equipo ruso capturado y arreglado "es ahora una gran proporción del equipamiento militar Ucraniano". En otro punto da cuenta que Ucrania "ha capturado al menos 440 tanques de batalla rusos y unos 650 vehículos acorazados desde el inicio de la invasión". Asimismo informa que "más de la mitad de la flota de tanques rusos fue capturada".

Por otro lado, habla del "fracaso de los rusos en destruir equipo intacto antes de retirarse o rendirse". Y eso, aclara, "es muestra su pobre nivel de entrenamiento y bajo nivel de disciplina de combate".

Por último asegura que "con las formaciones rusas bajo severa tensión en muchos sectores y unas tropas cada vez mas desmoralizadas, Rusia probablemente continuará en perder grandes cantidades de armamento pesado".

Esta información se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter del Ministerio de Defensa del Reino Unido y trata de un reporte de la guerra que fue actualizado este viernes.

