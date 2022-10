Paliza al periodista que fue a buscar el auto que le llevó la grúa: ¿qué pasó en el depósito de Control Ciudadano?

El periodista Martín Cabrera sufrió una brutal agresión por parte de dos sujetos, cuando, según denunció la víctima, concurrió al depósito de la Secretaría Control Ciudadano de Tolosa para pedir explicaciones de por qué una grúa de acarreo se había llevado su auto.

Cabrera es periodista de EL DIA. Sostuvo que “concurrí hasta el depósito de 23 y 527 para reclamar por qué la grúa se había llevado mi auto. Enseguida, vinieron dos tipos y me cagaron a trompadas. Ni más ni menos”. Luego, añadió que “los tipos empezaron a recriminarme que no tenía derecho a reclamar”. Y entonces, añadió, “me metieron en una oficina y empezaron a pegarme”. Según describió la escena, “eran dos hombres; me dieron golpes en la cara, me patearon el cuerpo, me dieron una paliza entre los dos; no sé si me rompieron una costilla porque me duelo todo”.

Pocos minutos después de que se produjera el violento episodio, este diario se acercó hasta el lugar para realizar la cobertura de lo ocurrido, pero agentes municipales impidieron la entrada de los periodistas al predio.

Efectivos policiales se llevaron arrestados a los acusados. Tras eso, Cabrera -acompañado de un abogado- formalizó la denuncia penal en la Comisaría 11° de Ringuelet. Al mismo tiempo, los dos empleados de la concesionaria de la empresa de las grúas involucrados en el hecho fueron separados de sus funciones. Según se conoció, tendrían antecedentes y uno estaría vinculado con el ex secretario de Seguridad y Control Ciudadano y actual presidente del Concejo Deliberante, Darío Ganduglia. En el caso interviene el fiscal penal Martín Almirón (UFI Nº 5).

“El intendente Julio Garro se comunicó inmediatamente al tomar conocimiento del hecho con el periodista Martín Cabrera para solidarizarse e interiorizarse sobre lo ocurrido”, indicó la Comuna. Se añadió que “se puso a disposición y le informó que se investigará este episodio para deslindar responsabilidad de los empleados de la empresa concesionaria del servicio de grúas implicados en el hecho”.