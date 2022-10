Conmoción por la muerte de una fisicoculturista argentina en Brasil: había salido subcampeona en un torneo

Una joven argentina llamada Johana Colla (mamá de dos hijas), murió este sábado cuando tenía 30 años y se encontraba participando en un Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo y Fitness, realizado en San Pablo, donde obtuvo un subcampeonato que acompañó una gran perfomance individual.

La triste noticia se supo a través de su familia, quien en medio de tanto dolor, expresaron un deseo: "Les pido por favor que no pregunten por que hasta que no le hagan la autopsia no vamos a saber bien". Estas palabras fueron manifestadas por una de sus sobrinas. Johana había viajado este fin de semana largo, y se presentó al concurso en la categoría Woman´s Physique, representando a nuestro país.

A su vez, desde su entorno familiar, solicitaron: "Necesitamos la ayuda de ustedes para poder despedir como se debe a mi tía Johana Colla; el que la conoce y quiera ayudar. Pido más que nada por sus dos hijas y mi abuela".

El último video que publicó la deportista muestra su felicidad tras haber conseguido el segundo puesto en la competencia: "Feliz, feliz. Subcampeona sudamericana. Estoy muy feliz", expresaba con una gran alegría.