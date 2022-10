Desconcierto, renuncias y versiones cruzadas en el Gabinete: el Gobierno hará anuncios el lunes

El desconcierto y versiones cruzadas con los cambios de Gabinete, en otro fin de semana complejo para el Gobierno nacional, no dan respiro. Luego de que desde la Casa Rosada hicieran trascender que el presidente Alberto Fernández había aceptado las renuncias de los ministros de Desarrollo Social y Trabajo, en el equipo de uno de estos funcionarios negaron la noticia.

"Juanchi (por Juan Zabaleta) no renunció todavía. Suponemos que mañana (por el lunes) la presentará, pero no es cierto que la haya presentado", explicó una fuente muy cercana al ministro de Desarrollo Social a Clarín. Más allá de esto, no trae la posibilidad de que Zabaleta permanezca en Desarrollo Social.

Tal cómo informó EL DIA hace una semana, Zabaleta, analiza dejar su cargo en el gabinete nacional para volver a la intendencia de Hurlingham, en donde está en uso de licencia. Los piquetes interminables frente al ministerio sobre la 9 de Julio de hace unos días fueron el detonante de una decisión que viene madurando hace tiempo.

Para Desarrollo Social, días atrás el nombre más fuerte era el de otro intendente de licencia, Ariel Sujarchuk, ahora en el equipo de Economía de Sergio Massa. Pero en las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que asuma Victoria Tolosa Paz, quien encabezó la lista de Diputados para la Provincia en 2021. De concretarse, sería una persona del riñón de Fernández.

"Por ahora no lo podemos confirmar", señalaron cerca de la diputada. Otras fuentes la dan por seguro como próxima ministra.

LEA TAMBIÉN Cambios en el Gabinete: crecen las versiones de la salida de Juan Zabaleta de Desarrollo Social

En este contexto, Alberto Fernández ultima los detalles relativos a los cambios en el Gabinete, los cuales efectivizará en las próximas horas. Debe resolver el reemplazo de tres Ministros que presentaron sus respectivas renuncias en los últimos días. Lo hará sin acordarlo con Cristina Kirchner ni Sergio Massa, sus socios del Frente de Todos.

Bajo un escenario de muchas versiones, la máxima certeza es que el Gobierno anunciará mañana a quien tomará la posta de Gómez Alcorta, última sobreviviente de las cuatro mujeres que conformaron el gabinete original de 2019. La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, ratificó que el Ejecutivo sostendrá “las conquistas alcanzadas gracias al empuje del movimiento de mujeres y diversidades” y que se buscará “avanzar por todo lo mucho que falta” en esa materia.

En el caso de Trabajo, es un hecho que Claudio Moroni dejará el Ministerio de Trabajo. Su salida estaba prevista para fin de año, pero un problema de salud habría acelerado los plazos. Blanco de las críticas del kirchnerismo, Moroni, que estaba en el sillón de la cartera laboral desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández, se despediría mañana de su cargo y en el Gobierno definen su reemplazante. El sucesor tendrá como desafío inmediato mediar en la paritaria del Sindicato de Camioneros, en la que Pablo Moyano exige un 131% de aumento.