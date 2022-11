Milman le respondió a Cristina: "Nunca dije esa frase"

El diputado del PRO Gerardo Milman salió al cruce de la acusación de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien lo vinculó con el atentado en su contra del 1º de septiembre, dijo que le parece estar "viendo una película de ciencia ficción" y lo relacionó con el caso Maldonado.

En declaraciones a la prensa, Milman señaló que "yo fui viceministro de Seguridad de la Argentina con Bullrich y vivimos el caso Maldonado. Durante varios meses se juntaron en plazas multitudinarias por un testigos que también dijo que vio cómo se lo habían llevado gendarmes". "Ese falso testimonio hizo que muchos argentinos creyeran que en realidad había un desaparecidos en la Argentina, con la connotación que esta figura tiene para todos nosotros después de la década del `70", recordó.

Respecto del video que Cristina Kirchner publicó en su cuenta en Twitter en el que lo vincula directamente con el atentado, el legislador dijo que "en este caso el falso testigo, que es un ex legislador del Frente de Todos, estaba sentado con otra persona que dijo no escuchar lo que esta persona dijo escuchar".

"Además, el testigo dijo `cuando la maten´ y no a quién. Y además no dije nunca esa frase. Sí es cierto que viajé a Pinamar al otro día y el 1º de septiembre al mediodía estaba en Buenos Aires. Cuando fue el atentado yo estaba en CABA", agregó.

Con relación a una de las mujeres que lo acompañaban en el bar Casablanca el día de los presuntos dichos, y que fuera apuntada por la Vicepresidenta como "directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la República Argentina", designada en 2017 por Milman, el diputado señaló que "primero que no fue ese cargo y yo cerré la escuela de inteligencia criminal, porque hay una escuela en la AFI que se llama EMI. Pero no puedo dar más detalles porque estamos hablando justamente de secretos de inteligencia. Ella no ocupó ese cargo y se cerró en mi gestión".