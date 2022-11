VIDEO. Picante canción de los hinchas uruguayos burlándose de Argentina y otras selecciones

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, los seguidores de la Selección uruguaya hicieron una canción con chicanas dirigidas a los equipos sudamericanos, entre ellos la Argentina.

Las rivalidades saltan a los primeros planos en cada cita mundialista y los simpatizantes de la "celeste" desplegaron este tema a través de las redes sociales que por estos días es escenario de la puja entre los seguidores de cada equipo.

Los uruguayos también le dejaron un mensaje a la Argentina en esta curiosa canción recordando antecedentes futbolísticos entre la Selección oriental y los combinados más fuertes como Argentina, Brasil y Chile. Aunque, la canción comienza con un mensaje para la Selección argentina haciendo referencia a la personalidad de los habitantes del suelo argentino.

"No soy porteño porque yo no lo me la creo", comienza el acústico de un simpatizante de la Selección uruguaya. Y luego, continuó haciendo referencia a la actitud de los habitantes frase dedicada a Brasil: "No soy brasuca porque no soy pizarrero".

"A la Argentina le ganamos varias veces. De visitante, en su copa con su gente. Estaba Messi, estaba Diego Maradona y la Celeste en Buenos Aires fue campeona", cita la canción acompañada de un video que muestra imágenes del partido donde los charrúas eliminaron a la Selección argentina por 5-3 en los penales luego de empatar 1-1 en el reglamentario por la Copa América 2011, que se realizó en nuestro país.

El mensaje más duro fue para Chile que no suma ningún título de Copa del Mundo. "Si seguimos con países agrandados, vaya saludo para los más fracasados. Hasta que sepan cuanto pesa la del mundo, si sos chileno no podes hablar de fútbol". Luego, hasta el cierre de la canción que dura aproximadamente un minuto y medio, la canción alienta a su Selección.