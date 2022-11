"Chiqui" Tapia, tras darse a conocer la lista del Mundial: "No son 26, es un país entero detrás de la misma ilusión"

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, aseguró hoy que no son 26 futbolistas convocados para el plantel albiceleste, sino un país entero "detrás de la misma ilusión", tras la oficialización de la lista del seleccionado argentino para el Mundial de Qatar, en el que debutará el martes 22 contra Arabia Saudita, por el Grupo C.



"No son 26, es un país entero detrás de la misma ilusión. Estamos más unidos que nunca", publicó el directivo en su cuenta personal de Twitter.



Tapia, quien se encuentra en Emiratos Árabes Unidos junto con la delegación argentina a la espera del amistoso del miércoles próximo contra el seleccionado local, se mostró entusiasmado en los días previos a la competición mundial.



En esa línea, Tapia dijo este jueves a un medio radial que “sentimos lo mismo que todos frente al Mundial. Queremos que a la Argentina le vaya bien. La Argentina hoy tiene una selección para ocho o diez años más. Sabemos las esperanzas y las tenemos todos... el grupo que se conformó nos ilusiona a todos. Ojalá tengamos el Mundial que queremos, por todos”.



El equipo que dirige Lionel Scaloni debutará el martes 22 contra Arabia Saudita, desde las 7.00 (hora argentina), y continuará su camino el sábado 26 frente a México (16.00) y el miércoles 30 concluirá frente a Polonia (16.00).

