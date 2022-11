VIDEO. Carnicero, “libre”, buena onda y fan del original: quién es el Bad Bunny platense

“Me crucé a Bad Bunny en el 202! No lo puedo creer” fue el tuit que, junto a una foto del supuesto cantante parado y agarrado del pasamano del fondo a punto de bajarse, se viralizó la semana pasada. La increíble situación podría haber sucedido porque justo en ese entonces, el puertorriqueño estaba en Argentina, en el marco de la gira con el que agotó dos Vélez. Sin embargo era poco probable que estuviera en La Plata y viajando en micro. Pero el parecido, impactante, puso a dudar a más de uno, hasta que alguien lo reconoció.

El “Bad Bunny platense”, como lo apodaron, se llama Martín Segovia y tiene 29 años. Los que viven por la zona de diagonal 79 y esquina 3 seguramente, alguna vez, se lo habrán cruzado, en tanto, trabaja en la carnicería su mamá, Norma, donde atiende siempre derrochando estilo y buena onda. Dice que desde chico fue muy “libre”, y así se lo ve.

Martín Segovia, el bad bunny platense

Más allá de su gran parecido físico con Bad Baunny, el que desde que alguien lo detectara empezó a ayudar a lograr mejor al lookearse parecido -desde la ropa y el peinado pasando por la manicura: tiene ahora un diseño en sus uñas con las tapas de los discos del artista-, Martín sigue la carrera del cantante desde sus inicios y es un enorme admirador, tanto, que, según aseguró en diálogo con EL DIA, “no podría elegir una canción como favorita”. Le gustan todas.

Contó que a Bad Bunny -a quien lleva tatuado en su piel- lo vio por primera vez en en Luna Park en 2018 y, la semana pasada, tuvo la suerte de asistir a los dos Vélez. Por esas cosas de la vida loca, terminó siendo invitado al VIP por alguien que detectó cuán parecido era al original. Y todavía no lo supera.

Y mientras vivía una de las experiencias más geniales de su vida, Martín se volvía por primera vez viral. Dijo que su hermana más chica le envió el famoso tuit y, “en menos de una hora ya tenía más de 100 mil me gusta”. Con la velocidad de la luz, la noticia viajó por el país y más allá. “Me escribieron de Ecuador, Chile y Estados Unidos”, detalló Martín, en una amena charla en la carnicería.

Aunque está acostumbrado a que la gente, sobre todo los más chicos, lo pare en la calle y le pida una foto, dijo que lo que vivió en los últimos días no tuvo antecedentes: “Fue terrible”. A su criterio, influyó el hecho de que el artista estuviera en el país.

El tuit que se hizo viral con Martín en el micro

¿Le molesta que le pidan fotos? Para nada, aunque lo sorprende para bien: “Quedo con la boca abierta. Me hace sentir bien pensar que vos podés alegrar a otra persona”.

Así que, vecinos, y no tanto, si quieren una foto con el Conejo Malo platense, ya saben dónde encontrarlo, “de lunes a lunes hasta las 21.30, y domingo mediodía”. Es un laburador, como todos, y banca la parada familiar, en un momento “muy complicado” para todos.

Su deseo es que, tal vez, pueda conocer al verdadero en persona. ¿Qué le diría? “Creo que no me saldrían las palabras, pero lo abrazaría y lo invitaría a comer un asado”, dijo, entre risas, porque, claro, carne no le va a faltar. “Ojalá Dios quiera, y el universo escuche”, tiró Martín su deseo al aire.