“Si no lo ganamos, que lo gane Messi con Argentina”

El mediocentro español Pedri, una de las figuras de su seleccionado, aseguró ayer que en el caso de no ser campeones mundiales en Qatar, quiere que lo consiga Lionel Messi con la selección Argentina.

“Si no lo gana España, que lo gane Messi con Argentina”, afirmó Pedri en declaraciones al diario Marca de su país.

Pedri, de apenas 19 años de edad, hizo los caminos en los seleccionados juveniles y ya participó en la Eurocopa pasada, por lo que suma un total de 29 partidos entre todas las categorías con la camiseta de la selección española.

“A mí no me duele nada de lo que dicen porque sé que tenemos potencial. Es verdad que no tenemos una estrella como puede ser Leo en Argentina, pero tenemos un grupo muy sólido en el que todo el mundo corre por todo el mundo”, reflexionó acerca de las críticas recibidas por parte de los hinchas en los últimos días tras conocerse la lista de convocados para el Mundial que comenzará en una semana.

Y de hecho, a la hora de vaticinar favoritos para Qatar, Pedri apuntó a Brasil y Argentina por tener seleccionados “increíbles”.

“Yo sueño con jugar la final. Un partido contra Argentina por Leo o contra Países Bajos por Frankie (De Jong) me gustaría”, expresó una de las “joyas” el equipo Ibérico.

España, que llega con una baja sensible como la de Sergio Ramos, integrará el Grupo E con Alemania, Costa Rica y Japón, al que analizó como “complicado porque todo está muy igualado”. El debut español, que buscará repetir la estrella conseguida en Sudáfrica 2010, se dará el miércoles 23 contra Costa Rica, desde las 13.