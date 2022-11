La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva para este domingo, tendrá un atractivo partido entre Juventus - Lazio, por una nueva fecha de la Serie A de Italia. Por otro lado, el PSG, con Messi en el banco, se enfrenta al Auxerre en la Liga 1 de Francia. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

SERIE A

08:30 Atalanta vs Inter STAR +

11:00 Roma vs Torino ESPN 2/STAR +

14:00 Milan vs Fiorentina ESPN 2/STAR +

16:45 Juventus vs Lazio STAR + / ESPN

LIGUE 1 DE FRANCIA

09:00 PSG vs Auxerre STAR + / ESPN

16:45 Mónaco vs Olympique de Marsella STAR +

PREMIER LEAGUE

11:00 Brighton vs Aston Villa STAR + / ESPN

13:30 Fulham vs Manchester United STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

11:30 Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt STAR +

13:30 Friburgo vs Union Berlín ESPN 3/STAR +

COPA DEL REY

12:00 Velarde vs Sevilla DIRECTV SPORTS

AMISTOSO

21:00 River vs Betis STAR +

VOLEY: LIGA ARGENTINA

12:30 UPCN vs Obras TYC SPORTS

ATP WORLD TOUR FINALS

10:00 Round Robin ESPN 3/STAR +

17:00 Round Robin ESPN 3/STAR +

F1 | GP BRASIL

15:00 Carrera FOX SPORTS

REDUCIDO - PRIMERA C

16:00 Final - Midland vs Argentino de Mendoza DIRECTV SPORTS

TORNEO FEDERAL A

16:45 Final - Racing de Córdoba vs Villa Mitre DIRECTV SPORTS / 1614

CHALLENGER DE MONTEVIDEO

17:00 Final ESPN 2/STAR +

ELIMINATORIAS

21:15 Bahamas vs Argentina DIRECTV SPORTS 2 / 1612/ TYC SPORTS