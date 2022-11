Maggie tiene 8 años, es de La Plata y necesita recaudar dinero para su tratamiento del habla

Una nena de La Plata fue diagnosticada hace unos meses de apraxia del habla infantil y su familia se encuentra realizando una cruzada solidaria para poder costear el costo de los gastos que le demanda el tratamiento que se deberá realizar en la provincia de La Rioja. El costo total, según indicaron es de $392.800 pesos.

En este sentido, a través de las redes sociales y varios pedidos, familiares de la pequeña Maggie lanzaron una rifa solidaria con un valor de $500, en donde el premio será un Smart TV de 32 pulgadas.

Vilma, la mamá de la nena, explicó que el tratamiento en La Rioja es el único que tiene el país sobre este tipo de tratamiento patentado (TIN habla). "Ceemos esperanzados que es es el tratamiento adecuado con las y los profesionales adecuados", resaltó.

Además sostuvo: "Ojalá tendría este tratamiento a la vuelta de mi casa, y no necesitaríamos viajar, ojalá todas las fonos pudieran abordar la apraxia, ojalá existieran innumerables equipos interdisciplinarios con este nivel de conocimiento e investigación. Pero no los hay. Y por ello todo el esfuerzo y la colaboración de todas las personas que apuestan. Gracias a nuestro abogado y a la jueza que dictamino la cautelar favorable reconociendo el derecho de salud de una niña con discapacidad para acceder a una mejor calidad de vida, en algún momento IOMA lo va a reintegrar y podremos seguir afrontando los próximos tratamientos intensivos, hasta q en algún momento ya no necesite de ese apoyo... porque seguro lo va a lograr".

Por último agradeció a quienes estuvieron colaborando durante estos días: "Aprovecho para agradecer cada aporte, que están haciendo en esta difícil situación, entre todas y todos llegaremos a cubrir este primer tratamiento, Maggie y familia eternamente agradecidos. Actualmente Maggie está con sesiones virtuales de Prompt, y con un programa que nos ayuda a ayudarla en casa, podemos ver avances notorios en casa".

Para quienes desde colaborar con Maggie, podrán comunicarse al siguiente contacto: 221 5382685.