Los detalles de la impactante fiesta de casamiento de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira

“Salió todo perfecto, superó nuestras expectativas”, dijo emocionada Coni Mosqueira, después de su gran fiesta de casamiento con Alejandro Fantino. “Hasta la lluvia, que amenazaba con aguarnos todo, se corrió para el día siguiente”, aclara la modelo. “Habíamos comprado cien paraguas transparentes a último momento que terminaron, por suerte, convertidos en souvenirs”, aclara el periodista.

Así, Alejandro y Coni tuvieron una boda soñada, rodeados de doscientos invitados: “Desde un principio quisimos que la fiesta fuera al aire libre”, afirma la novia. “Vimos varios lugares, pero cuando llegamos a Estancia Villa María, en Cañuelas, nos enamoramos. Es un lugar mágico”.

Y allí fueron. En realidad, fue una celebración de tres días. Hubo un té de bienvenida y, a la noche, una comida compartida. A la mañana siguiente, desayunaron todos juntos y luego empezaron a prepararse para la boda. "Tomamos la planta superior de la casa principal, donde había cuatro maquilladores y cuatro peluqueros, y ahí nos arreglamos las chicas”, cuenta Coni.

Finalmente, después de la ceremonia, los invitados (entre quienes se encontraban Eugenia “China” Suárez y Rusherking, Facundo Manes, Daniel Vila y Pamela David) se dirigieron a los livings que estaban montados en el impactante parque diseñado en 1917 por el reconocido paisajista Benito Carrasco (discípulo de Carlos Thays) para esperar a los recién casados. No hubo el típico vals, pero los novios abrieron la pista. Finalmente, la fiesta y el baile se extendieron hasta las dos de la mañana. Por delante, Alejandro y Coni tienen la luna de miel. “Va a ser recién en febrero, con fecha de salida, pero no de regreso. Nos vamos a Egipto, Turquía, Emiratos Árabes y Maldivas, y me gustaría agregar Nepal”, aseguró periodista.