Por los 80 años de Martin Scorsese, reestrenan "Taxi Driver", recordado film con Robert De Niro

El director Martin Scorsese cumple hoy 80 años. Para celebrar su prolífera carrera, los cines argentinos reestrenarán una versión remasterizada de Taxi Driver, una de sus más exitosas películas. Así, el clásico de 1976, con Robert De Niro, Cybill Shepherd, Jodie Foster, Albert Brooks, Harvey Keitel y Peter Boyle vuelve a los cines remasterizado en 4K este jueves 17 en 36 salas de CABA, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Salta.

Recordemos que, la película narra las desventuras de Travis Bickle (De Niro), un veterano de Vietnam que trabaja como taxista nocturno en Nueva York. Taxi Driver logró cuatro nominaciones a los premios Oscar (Mejor Película, Actor, Actriz de reparto y Música) y se quedó con la codiciada Palma de Oro en el Festival de Cannes 1976. Este premio significó la consagración definitiva para Scorsese, que venía de que ya había llamado mucho la atención con Boxcar Bertha (1972), Calles salvajes (1973) y Alicia ya no vive aquí (1974).

Por otra parte, en cuanto a cifras se refiere, el film tuvo un presupuesto original de apenas US$ 1.360.000, pero que, sólo en los Estados Unidos, recaudó más de veinte veces esa cifra. Además, para los sueldos, se destinaron menos de US$ 200.000. De Niro, que venía de ganar un Oscar por El Padrino II, cobró solo US$ 35.000; Paul Schrader, el guionista, accedió a recibir el mismo dinero (habitualmente cobraba diez veces más), y Scorsese cobró solo US$ 65.000.

Vale destacar que, la prolífera carrera de Scorsese incluye éxitos como El color del dinero (1986), La última tentación de Cristo (1988), Buenos muchachos (1990), La edad de la inocencia (1993), Casino (1995), Pandillas de Nueva York (2002), Los infiltrados (2006, por la que ganó su único Oscar entre nueve nominaciones) El Lobo de Wall Street (2013), y El irlandés, su último trabajo de 2019, entre tantas otras.

Para finalizar, este no es el único reestreno que llega a los cines argentinos este jueves. Con motivo del 20° aniversario de su lanzamiento, vuelve a los cines Harry Potter y la Cámara Secreta, la segunda película de la saga creada por J.K. Rowling. Además, a casi 14 años de su estreno, y a casi 10 del lanzamiento de su última película, los fanáticos podrán disfrutar del reestreno de la saga completa de Crepúsculo.