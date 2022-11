VIDEO. Gran Hermano 2022: "Frodo", el platense, abrió su corazón y reveló sus sentimientos con Marcos

El platense Agustín Guardis logró posicionarse como un gran estratega dentro de la casa de Gran Hermano 2022. El joven avanzó semana a semana, incluso con muchos de sus compañeros en su contra, pero con el paso de los días y sus avances en las placas de eliminación, actualmente es uno de los "más fuertes" del reality.

"Frodo", bautizado así por sus seguidores por el parecido que tiene con el personaje del Señor de los Anillos, siempre contó con un gran aliado, "el primo". Marcos Ginocchio le brindó todo su apoyo desde el primer día de convivencia y actualmente lograron forzar una amistad.

En este contexto, el oriundo de La Plata describió con mucho sentimiento su vínculo con Agustín y recibió una tierna respuesta de su parte, en una sincera charla que se dio en el cuarto de los varones.

"Fue la primera persona que se acercó y se interesó por mí. Eso me gustó porque venía acá con una idea bastante robótica sobre las personas y él me ablandó mucho. Me pude abrir con él. Siento que es un pibe de 10, de esos que son parte de mi círculo íntimo, que puede ser mi amigo íntimo, que voy a compartir con él muchas cosas lindas acá adentro y afuera. Siento que puedo confiar”, reveló Frodo.

Agus además resaltó que Marcos tiene muchísimas virtudes. "Siempre te pregunta si andás bien, si necesitás algo. No te lo pregunta por preguntar. Me pregunta porque me ve la cara o sabe que estoy maquinando con algo. Y me parece que tiene una humildad tremenda. Somos de lugares diferentes pero tenemos una conexión y una onda parecida, eso me encanta”, cerró.