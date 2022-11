Confirmado: Gabriel Pellegrino irá por un tercer mandato en Gimnasia

Una cena que se extendió hasta el comienzo de la madrugada de hoy sirvió para sellar una alianza de cara a los comicios del 27 de noviembre. En la misma estuvieron representantes de "Gimnasia en acción", espacio liderado por Ricardo Salomé , de “Somos Gimnasia”, encabezada por Lucas Castagneto, y del oficialismo.

Se venía hablando de a una unidad entre los tres sectores y la reunión de anoche sirvió para ultimar los detalles que permitieron cerrar el acuerdo.

De ese encuentro surgió que el presidente Gabriel Pellegrino encabezará el espacio, de manera que irá por un tercer mandato, y estará acompañado por Salomé y Castagneto, aunque todavía no se terminó de definir cómo quedarán definidas las vicepresidencias. Además, Simón Salomé, hijo del empresario, irá como secretario General.

De esta manera se termina dando un cambio importante respecto de lo que se venía planteando, ya que el candidato del oficialismo era Gustavo Vila y Pellegrino iba a ir como vicepresidente. Al mismo tiempo, desde "Somos Gimnasia" habían reclamado al menos dos vicepresidencias cuando el oficialismo estaba dispuesto a abrirse en los cargos más bajos.

Así, el escenario queda con "Gimnasia en acción" y "Somos Gimnasia" como socios del oficialismo, que jugará fuerte apostando a una nueva gestión con Pellegrino a la cabeza.

Gustavo Vila se bajó por "no coincidir"

El actual vocal de la comisión directiva, Gustavo Vila, le confirmó a este medio que "no cree en esa alianza" (la de Pellegrino, Castagneto y Salomé), y que por ello decide no participar en ninguna lista que se presente.

"Yo no estoy de acuerdo. Como Gimnasia es más grande que yo, me retiro", dijo en otras de sus declaraciones, dejando a las claras que pese a que su nombre había estado dando vueltas como un posible candidato a presidente por el oficialismo, finalmente no será así.