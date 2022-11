La furia de Bullrich: Macri habló de "cosas que pasan" y Carrió de "chicas de cabaret"

El ex presidente Mauricio Macri le restó importancia al entredicho entre la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, al señalar que se trata de "conflictos lógicos entre seres humanos".

“Tenemos que convencer a los jóvenes de que el cambio viene en serio y hay que fortalecer las ideas y los proyectos. Y bueno los conflictos son lógicos entre los seres humanos, pero a esta crisis tenemos que superarla entre todos”, expresó Macri.

De esa manera, el referente opositor se refirió al video en el que se puede ver cómo Bullrich, cuando Miguel intenta darle un abrazo amistoso, le advierte: "No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara. Conmigo no se jode, te lo aviso".

El ex mandatario marcó que son “mucho más importantes las instituciones que las personas”. El incidente, en el que Bullrich reaccionó, según explicó posteriormente, por declaraciones de Miguel en las que calificó sus críticas al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, como "funcionales al kirchnerismo", marcó un punto alto en el enfrentamiento dentro de Juntos por el Cambio entre los sectores conocidos como "halcones" y "palomas".

Macri habló en esos términos en el marco del 2° Foro "Otro Cambio Climático" de ACEBEB, en el Yacht Club Puerto Madero, en el que estuvo junto a los ex presidentes Mariano Rajoy, de España, Sebastián Piñera, de Chile, y Alvaro Uribe, de Colombia.

Por su parte, Elisa Carrió volvió a referirse al duro cruce entre Bullrich y Miguel, reconoció que le produjo "vergüenza ajena" y lo relacionó a "discusiones entre chicas de cabaret".

En declaraciones a LN+, la líder de la Coalición Cívica instó a que "como fundadora de Juntos por el Cambio lo que pido es que bajen el nivel de las agresiones", y aclaró que "no se trata sólo de las formas, tendrían que reunirse en algún lugar y acordar".

Tras asegurar que episodios como el protagonizado por la presidenta del PRO y el jefe de Gabinete porteño "no están honrando a Juntos por el Cambio" y que "son las formas de violencia que vimos a lo largo de los años en el oficialismo", agregó que "la verdad que esto lo tendríamos que delegar a la parte de chismes de las tardes. Más me parecen discusiones entre distintos artistas, o chicas de cabaret".

Y volvió a señalar la posibilidad de ser candidata en 2023 si Juntos por el Cambio no garantiza "una lista honesta". "¿Por qué no voy a poder ser candidata si soy la más formada de todos? Y la que ha mostrado coherencia", agregó. "No soy candidata, pero en última instancia puedo serlo, puedo serlo en la Provincia, en la Ciudad o en la Nación con tal de que se preserven los valores, garantizar la unidad y llevar a este país a la república", completó.