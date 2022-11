VIDEO. Tini cantó con Coldplay: sorprendió, la rompió y explotaron las redes

La quinta presentación de Coldplay en Argentina fue especial. Es que el público se llevó una gran sorpresa en el Monumental. Como los hace todas las noches, la banda británica presenta a un invitado sorpresa y este martes se subió al escenario Tini Stoessel.

La cantante argentina, de las más exitosas en la actualidad, interpretó dos canciones junto a Chris Martin, y la rompió. Los espectadores vibraron con su presentación ya que hicieron un dúo sin la presencia del resto de los músicos.

Martin s sentó en el piano y con Tini entonaron "Let somebody go". Más tarde el propio artista británico calificó ese momento como “perfecto, increíble”.

La novia del futbolista de la Selección Rodrigo de Paul "expresó: Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me pasó en la vida. Estoy extremadamente feliz”, para luego cantar su hit "Carne y hueso". Sin dudas que fue una actuación de lujo y las redes sociales explotaron.

"Tini":

Por su participación en el recital de Coldplay pic.twitter.com/pSSSj5ORMZ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 2, 2022