Ilusión mundial: así formará Argentina ante Arabia Saudita en su debut en Qatar 2022

Argentina afrontará este martes ante Arabia Saudita su primer partido en el Mundial de Qatar, al que arribó como uno de los favoritos por su condición de campeón de América y la vigencia del invicto más extenso de su historia.

El estadio de Lusail, sede de la final del próximo 18 de diciembre, recibirá 80.000 espectadores para el estreno del equipo capitaneado por Lionel Messi en el Grupo C, que se producirá desde las 7 (13 hora local) con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic y transmisión de la TV Pública, TyC Sports y DSports.

Messi, de 35 años, quedará consagrado como el primer futbolista argentino en disputar cinco Mundiales luego de dar su presencia de forma consecutiva en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

De esa forma, se sumará al grupo selecto que integran los mexicanos Antonio Carabajal y Rafael Márquez, el alemán Lottar Matthäus y el italiano Gianluigi Buffón, y al que se agregarán en esta misma edición los aztecas Guillermo Ochoa y Andrés Guardado y el portugués Cristiano Ronaldo.

El astro argentino batirá el récord de presencias mundialistas en el seleccionado el próximo miércoles 30 ante Polonia en caso de disputar los tres partidos de la primera fase. Por lo pronto, este martes igualará a Javier Mascherano con 20 partidos y quedará a solo uno de Diego Maradona.

El debut del futbolista del Paris Saint-Germain justo ante Arabia Saudita, un país vecino de Qatar, de gran poderío económico y donde "Lío" despierta admiración, provocó que este partido fuera uno de los más buscados en las distintas fases de venta de entradas.

Argentina enfrentará a los saudíes por primera vez en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA y en caso de ganar o empatar igualará el récord invicto de un seleccionado nacional en toda la historia del fútbol, que le pertenece a Italia (2018-2021) bajo la conducción de Roberto Mancini, con 37 partidos.

La Scaloneta, vencedora del equipo italiano en la Finalíssima de junio pasado en Londres, cayó por última vez ante Brasil el 2 de julio de 2019 por la Copa América y desde entonces encadenó 25 triunfos y 11 empates que le permitieron atrapar dos títulos luego de una sequía de 28 años.

Foto // AFP

CÓMO FORMARÁ ARGENTINA

Lionel Scaloni ya se lo comunicó a los jugadores, pero no lo hizo público en la conferencia de prensa que brindó en la previa del debut de la selección argentina frente a Arabia Saudita en el estadio Lusail, por la apertura del Grupo C del Mundial Qatar 2022. El estratega de Pujato sabe que el primer rival se presenta como el más accesible de la primera fase, pero al mismo tiempo acarrera la carga extra de la presentación. Para ello planeó un once inicial vertical con orden defensivo para evitar alguna sorpresa.

Más allá de que el técnico finalmente no lo confirmó, el once sería con Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Otamendi y Tagliafico; Di María, De Paul, Paredes y Papu Gómez; Messi y Lautaro Martínez. De esta manera, los dos cambios sobre la marcha fueron los de Nicolás Tagliafico por Acuña (el lateral de Sevilla corría con ventaja) y el ingreso de Alejandro Papu Gómez por Mac Allister.

Cabe recordar que el ex jugador de Arsenal de Sarandí y San Lorenzo se sumó a la concentración con un golpe en una de sus rodillas, pero su recuperación fue notable. Y su presencia estará garantizada junto a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes en la mitad de la cancha.