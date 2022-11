"Me siento bien físicamente, llego en un gran momento" dijo Messi en la previa del debut en Qatar

En una conferencia de prensa organizada previo al debut de la Selección Nacional en Qatar, Lionel Messi habló de lo que se viene, de su estado físico y de las esperanzas que tiene él y todo el plantel, de levantar una nueva Copa del Mundo.

En una de las primeras declaraciones, el capitán argentino afirmó: "Me siento muy bien físicamente. La verdad que creo que llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema. Tenía un golpe por precaución pero nada raro".

En cuanto al debut y en la antesala del encuentro con Arabia Saudita, el jugador del Paris Saint Germain remarcó: "Estamos preparados, llegamos bien. Siempre es especial jugar un mundial. Es un momento diferente en la temporada, con muchos menos partidos. Siempre me sentí bien, con la continuidad del juego. No hice nada especial, me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera. Seguramente mi último mundial".

Siguiendo en esta misma línea, Messi sostuvo: "Cada uno va a poder manejar como pueda la ansiedad y los nervios. Para muchos es el primer Mundial. Venimos de ganar y eso descomprime muchísimo y eso hace trabajar de otra manera, que la gente no esté tan pendiente de los resultados, sino que está disfrutando de los momentos que pasa con la selección. Me recuerda mucho al grupo del 2014, que tenía claro lo que hacía dentro de la cancha, lo que quería y cómo lo iba a buscar".

"Estoy ilusionado con este nuevo comienzo de la Copa del Mundo. Soy un agradecido del cariño que recibo. Intentaremos hacer un buen partido para arrancar de la mejor manera y quedarnos con los tres puntos", dijo el 10 ante los periodistas.

Por último, entre otras tantas preguntas en la sala de conferencia, resaltó: "No sé si es el momento mas feliz de mi carrera, pero me encuentro muy bien, con otra edad, más maduro. Disfruto cada momento que me toque vivir".