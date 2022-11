Alto porcentaje de taxis y remises al borde del “fuera de servicio”

Quienes viajen en taxis o remises se encuentran con un panorama complejo. Es puro azar subir a un auto confortable, con aire acondicionado y butacas en buenas condiciones, por ejemplo. Y tras la suba en la tarifa de los taxis puede ser que un viaje de 30 cuadradas roce los 1.000 pesos. Una situación similar se da en los remises. Según distintas asociaciones y sindicatos del sector, al menos un 25 por ciento de los vehículos están al borde de quedar fuera del circuito.

También resaltan en este sector del transporte público que la pesadilla que puede significar para el pasajero viajar en taxis o remises, la sufren aún más los choferes que están entre 10 y 12 horas arriba de vehículos en condiciones poco apropiadas.

El caso más extremo lo plantea Juan Carlos Berón, secretario general del Sindicato Unión Conductores de Taximetros de La Plata, quien expresó que “el parque automotor tiene en buen estado un 40 por ciento de los taxis en circulación. El otro 60 por ciento varia: entre mas o menos o muy deteriorado, la mayoría necesita ser renovado. Muchos tratan de hacerlo comprando auto usado, porque no se puede comprar un vehiculo nuievo. Y muchos no se pueden arreglar por que los repuestos y la mano de obra están muy caros. Por eso se necesita que intervenga el municipio y se consigan prestamos blandos para renovar las unidades, que el Estado le de una mano al taxi, porque nunca hemos tenido ayuda de nada. Acordar con alguna automotriz importante y renovarlas bien, pagando cuota fija”.

“Cada vez peor, se van cayendo unidades del sistema y no pueden salir a la calle porque está imposible por el estado que presentan los vehículos”, agregó el gremialista.

También dijo Berón que “esta situación impacta en la salud del chofer, que está con los nervios alterados en un asiento muy roto, sin aire acondicionado, y la columna y los riñones destruidos en cada jornada. A su vez sabe que si el auto se rompe, esta parado dos o tres días y para no perder el trabajo el taxista no protesta y no les pagan los días que el coche está parado”.

Raúl Caballero tiene otra mirada. El presidente del Centro de Ayuda al Taxista y Afines dijo que el 80 por ciento de los taxis están en buenas condiciones”.

Sin embargo, Caballero señaló que “en realidad no sabemos porque el Municipio no nos quiere dar el padrón, hace tres años que se lo venimos pidiendo y se niegan sistemáticamente, lo que sabemos por la Desinfección que se realiza bimestralmente es que hay alrededor de 500 taxis que no pasan por las Entidades. Al no tener los padrones no podemos controlar cuantos modelos se vencen, cuantos están en reparación. No tenemos información fehaciente del parque automotor”.

REMISES

Por su parte, Juan Carlos Coppo, titular de la Cámara Empresarial de Propietarios de Agencias de Remises (CEPAR), dijo que “entre los 1.500 remises habilitados hay una caída del 25 por ciento y directamente no circulan. Hay muchos autos tirados en las puertas de las casas, que no tienen cubiertas, chocados, e imposible de repararlos. Comprar una batería, hacer un motor que cuesta 200.000 pesos, representa costos altísimos que prácticamente no pueden realizarse.

“Este año se vencen los modelos 2012, y no se sabe que porcentaje puede haber que estén en esas condiciones. De todos modos se va a pedir una prórroga, al menos un año más, ya que algunos están bien cuidados y pueden pasar la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

En tanto, Javier Scaramutti, del Sindicato Independiente de Remiseros, dijo que “se amplio la antigüedad, pero no es la solución. Es muy difícil trasladar los costos de mantenimiento a a los viajes. El 7 de noviembre subieron las tarifas de remis, pero la plaza automotor del sector se está cayendo. La antigüedad no te arregla el auto”.

También indicó el sindicalista que “el auto más barato está en unos 3 millones de pesos. La situación está cada vez peor. A este panorama hay que sumarle las aplicaciones y el transporte ilegal, que circulan porque no se hacen operativos para secuestrarlos. Entre 10 y 12 mil pesos de recaudación, de los cuales el chofer se queda el 30 ó 35 por ciento hace insalubre manejar un auto en mal estado y tan poca retribución”.

