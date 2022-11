Nuevos y llamativos mensajes de Chano: "Rodrigo también avisó"

Chano tuvo un excelente fin de semana, que incluyó una presentación en Plaza Moreno, frente a 80 mil platenses para festejar el 140° aniversario de la Ciudad. Pero poco después, una serie de mensajes alertó a sus fanáticos, que permanecen temerosos por su bienestar.

Allí aseguraba que una persona cercana a él le advirtió que hay gente a su alrededor queriendo hacerle daño. También informó que no podía dar nombres por cuestiones legales pero que ya los tenía identificados.

Sin embargo, eso no fue todo. Lo que parecía ser un mensaje aislado del ex líder de Tan Biónica resultó en algo más estremecedor.

Hace minutos, a través de un mensaje de una seguidora en Twitter que compartió su apoyo y le explicó que había mucha más gente de su lado que en contra, el artista salió al cruce generando más temor entre su público.

“No te creas. Por obvias razones no puedo dar los nombres de la gente que me sigue amenazando directa e indirectamente con lastimarme física, moral y públicamente. La verdad es que tengo miedo pero no voy a cambiar el rumbo, pese a quién le pese”, fue el primer mensaje que dejó en la plataforma de Elon Musk.

No fue todo. El segundo mensaje, aún más perturbador que los anteriores, lo relacionó con la muerte de Rodrigo Bueno, en un accidente de tránsito. “Rodrigo también avisó”, concluyó Chano.

Como era de esperar, el cantante recibió el apoyo de sus seguidores, que lo alentaron a seguir adelante. “Chano, te tocan a vos y prendemos fuego el Congreso de ser necesario. Vos avisá nomás a quién hay que salir a matar”, “Somos muchos los que queremos protegerte”, “Que miedo. Cuidate y dejate cuidar. Todo va a estar bien. Nunca cambies tu esencia” y “Chano por favor! Hace la denuncia escrachalos. Tenes todo nuestro apoyo!! ¡No estás solo! No vamos a permitir que nada te pase”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.