Sin margen para “buenas noticias”

La economía inició un sendero franco de desaceleración del crecimiento que podría marcar el inicio de una recesión con caída del producto en 2023. Tras dos años de rebote, llega el freno que ha caracterizado la evolución macroeconómica de la última década. Todavía está por verse si el freno no se convertirá en un “frenazo”, lo que ocurriría en caso de que se demoren las medidas de ajuste y nos encaminemos a “episodios de crédito”, como suelen anticipar las calificadoras de riesgo sobre los escenarios de default.

Hay tiempo para evitarlo, pero cada vez menos y con un costo creciente por la espera en actuar. Algunos sectores podrán esquivar, por un tiempo, la recesión, ya sea por un eventual buen desempeño exportador, porque se benefician de una elevada brecha cambiaria y son resguardo de valor, por los últimos tramos de rebote post-pandémico, por inversiones que destraban cuellos de botella, etc. Pero la mayoría de los sectores de servicios empiezan a notar la carencia de “combustible” asociada a la aceleración de la inflación, el freno gradual en el crecimiento del gasto público, la caída de los salarios reales, el incipiente freno monetario y el aumento de la incertidumbre.

El agotamiento llegó, inclusive, a la industria, y –así como el agro- empieza a registrar el efecto negativo de la sequía real (del campo) y la monetaria.

La reacción del mercado frente a la presentación y aprobación de un presupuesto “de ajuste” es de expectativa e incredulidad frente a la ausencia de instrumentos para implementar la baja proyectada en el gasto.

Las partidas más relevantes de gasto primario requerirían cirugía mayor para acomodarse por debajo de la inflación proyectada cuando los mecanismos de indexación conllevan ajustes que, en el primer semestre, las ubican no menos de 20 puntos arriba de esa proyección de inflación. Esas hipótesis del presupuesto no habrán de verificarse. Para corregirlas en 2023 habrá necesidad de una nueva ley, que eventualmente podría no ser aprobada y, finalmente, el Ejecutivo podría conseguir un margen de mayor discrecionalidad en el gasto.

Sin embargo, esa eventual discrecionalidad no da margen para “buenas noticias” de magnitud. Un escenario en el que la inflación se instala por sobre el 110 por ciento anual y que requiere de permanentes ajustes de precios regulados, tarifas, tipo de cambio y tasas de interés es un escenario de conflictos crecientes. Con debilidad política, los conflictos se suelen resolver cediendo a las presiones, lo que implica mayor (no menor) desequilibrio.

Lo que viene

Si bien la inflación hace su trabajo en las partidas del gasto, el desequilibrio presupuestario debe financiarse con deuda o emisión. La deuda pasará a convertirse en el gatillo que puede detonar un frenazo antes de las primarias, y la emisión inflacionaria podría ser el último de un “pato rengo”. Ello no haría más que profundizar la recesión en el segundo semestre de 2023, prolongando la crisis macroeconómica y social sobre buena parte del año 2024.

¿Buenas noticias antes de las elecciones? Siempre puede haberlas si esta Administración se decide a establecer un puente hacia 2024 reduciendo en forma creíble y estructural el desequilibrio fiscal, limitando el financiamiento monetario al Tesoro, ajustando precios relativos -incluyendo tipo de cambio y tasas de interés-, desmantelando las restricciones sobre todas las exportaciones y, en forma pautada y progresiva, sobre las importaciones, y restableciendo relaciones políticas y económicas con el mundo.

¿Es mucho pedir? Quizás sí, pero entonces no habrá buenas noticias por algún tiempo para nadie.

