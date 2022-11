Medicamentos, precios altos y escasez

EFE

La escasez y el aumento del precio de los medicamentos impacta en América, y mientras en Argentina el costo de los recetados para el cáncer subió un 54,4 por ciento, en México es difícil acceder a ciertos fármacos, un problema que se agudiza por la crisis económica global y las consecuencias sanitarias de la pandemia.

La escasez que se agravó este año “intensifica desigualdades entre países que, si bien han existido siempre, son más visibles”. Así lo consideró Daniel Figueredo de Pérez, abogado especialista en derecho médico-sanitario, quien también señaló que aunque el alza del dólar importa, no lo es todo.

Figueredo de Pérez señala que hoy el tema tiene más ruido porque sistemas de salud “fuertes” también se ven afectados, como Estados Unidos, donde la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) ya categoriza la amoxicilina como un medicamento en escasez.

En Argentina

En los primeros nueve meses de 2022 en Argentina los precios de las medicinas aumentaron el 61,7 por ciento, apenas por debajo del índice general de inflación acumulada, del 66,1 por ciento.

Unos 5 millones de afiliados a los servicios estatales de salud para jubilados (Pami) reciben medicamentos sin costo, pero el titular de la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de Buenos Aires, Eugenio Semino, advirtió que muchos remedios y tratamientos no están incluidos.

“Hoy el adulto mayor, sobre todo si está solo o no tiene otro tipo de apoyos, no consume las dosis conforme a la prescripción, sino conforme a lo que le alcanza al bolsillo”, señaló.

El Observatorio de Costos de la Salud de la Unión Argentina de Salud (UAS) advirtió en un reciente informe que durante el segundo cuatrimestre del año ciertas drogas para el cáncer aumentaron 54,4 por ciento y otras para el tratamiento del VIH un 35,15 por ciento.

El informe de la UAS también concluye que, en comparación con Estados Unidos, el impacto del costo de los medicamentos en proporción al salario es mucho más alto.

Así, por ejemplo, a un argentino en términos de su salario le cuesta el 249 por ciento más que a un estadounidense comprar una aspirina.

Las autoridades en Argentina han tenido que buscar acuerdos con laboratorios, el más reciente fue firmado en julio y estableció que los precios solo podrían aumentar hasta un punto por debajo del índice de los precios al consumidor.

Se renovó en septiembre y vencerá en los próximos días.

Para Figueredo de Pérez, el foco de la escasez de medicamentos está en los estragos que dejó la Covid-19, entre ellos, un quiebre en la distribución y una demanda más alta por las consecuencias a largo plazo de las enfermedades respiratorias.

Figueredo de Pérez concluye que aunque no es sano hablar de un “desabastecimiento”, pues no se ha llegado allí, sí es relevante entender una creciente desigualdad entre países y la necesidad de que “la fabricación de materias primas, de algo tan vital como la medicina, no esté concentrada en el norte global”.