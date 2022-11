VIDEO. Robo armado y terror en un súper de La Plata: se llevaron la caja registradora

La inseguridad sigue poniendo en jaque a los platenses. De día, de tarde, de noche, no existe horario para el ataque de los delincuentes según señalan los vecinos que viven en carne propia todos los días hechos delictivos. En esta oportunidad un supermercado volvió a ser blanco de los ladrones que atacaron y se llevaron la caja registradora al no encontrar dinero en efectivo.

El lamentable episodio ocurrió durante las últimas horas en el comercio ubicado en 9 y 521. Ahí dos malvivientes, que serían menores de edad, robaron bajo amenaza y armados.

En contacto con EL DIA, la damnificada del súper detalló el momento del hurto. "Había una persona comprando. Mi hermano vio que pasó un Ford Ka negro mientras atendía. Luego vio que doblaron a contramano, y vuelven para el negocio", y agregó: "Ante la situación él le avisó a la clienta que se esconda porque iban a entrar a robar".

Asimismo reveló: "Entraron dos muy armados, no tendría más de 14 años. Querían plata, y estaba complicado porque a las 18 no había plata, me empujaron y decidieron llevarse la caja registradora".