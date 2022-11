Argentina se entrena pensando en México: Lionel Messi será titular

El seleccionado argentino dirigido por Lionel Scaloni, se entrena en Doha, preparando el encuentro de este sábado ante México, por la segunda fecha del grupo C de la Copa del Mundo.

En la previa de la última práctica, el DT anunció que Lionel Messi se encuentra bien y que será titular, aunque no confirmó el equipo, debido a que todavía tiene algunas dudas en el sector defensivo y en el mediocampo. "Está bien y mas que nunca necesitamos de todos, de sus compañeros. Seguramente vaya todo bien, no tenemos ninguna duda de eso, no va a haber ningún problema", declaró este viernes.

Por otro lado, y en cuanto a las dudas, se podría meter Lisandro Martínez por Cristian Romero, Gonzalo Montiel le ganaría la pulseada a Nahuel Molina en el lateral derecho; y en la mitad de la cancha, Enzo Fernández o Alexis Mac Allister, podrían ingresar por Alejandro "Papu" Gómez.

En cuanto al rival, Scaloni afirmó que "es un buen equipo con una buena idea clara de juego, ofensivo y con un gran entrenador".