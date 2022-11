La Plata: se aprobó el Presupuesto municipal para el 2023

En la decimonovena sesión ordinaria, el Concejo Deliberante local aprobó este martes el Presupuesto municipal 2023 por 54.333 millones de pesos con los votos del bloque de Juntos (14) y el rechazo del peronismo (10).

Tal como había informado este medio en su edición papel, desde el bloque peronista había advertido que si bien el oficialismo incorporó al expediente modificaciones propuestas por el Frente de Todos, éstas son “insuficientes” de cara a la política prevista para el próximo año.

En este contexto la vicepresidenta de la comisión de Hacienda, la peronista Paula Lambertini, expresó “este presupuesto no hace foco en las necesidades de nuestras vecinas y vecinos” y agregó: "desde el bloque del Frente de Todos manifestaron su rechazo y presentaron un dictamen en minoría".

De la misma manera expuso: "El Frente de Todos, pese a no acompañar en términos generales este Presupuesto, sí logró algunas modificaciones que esperamos contribuyan a que nuestra ciudad sea un poco más equitativa y los recursos lleguen a donde más se necesita".

Como viene publicando este diario, en la anteúltima sesión del Concejo, los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos acordaron la creación de un fondo de infraestructura para los barrios de 1.000 millones de pesos, entre otras medidas.

Al respecto, la presidenta del bloque del Frente de Todos, Yanina Lamberti, explicó que “entendemos que este presupuesto no hace foco en las necesidades de nuestras vecinas y vecinos”.

“Muchos de los fondos que se distribuyen en las secretarias no tiene la finalidad de las funciones establecidas, más de 2000 millones del presupuesto que no sabemos cuáles son las metas finales. Esto genera una gran discrecionalidad a la hora del gasto de estas áreas, uno no puede encontrar cuál es el plan del Gobierno municipal”.

En este marco, la edil aseguró que “desde que Garro inició la gestión ha habido una devaluación de desfinanciamiento paulatino en determinadas áreas: salud, desarrollo de la comunidad, el sector productivo, plan vial y obras hidráulicas, y esto repercute en la sociedad”.

Por último, Yanina Lamberti dijo “este presupuesto sigue reproduciendo políticas de ajuste. Creemos que esos recursos que son tomados de impuestos tiene que tener un principio de equidad y especial foco a aquellos que tienen menores recursos económicos, tenemos que potenciar el acceso a la salud, educación, trabajo”.