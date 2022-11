Para Larreta "las peleas son malas para la unidad de Juntos por el Cambio"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reconoció que hay "tensiones" en el interior del PRO y afirmó que no se "engancha en las peleas, porque eso es malo para la unidad de Juntos por el Cambio", luego de las fuertes críticas que hizo la titular del partido amarillo, Patricia Bullrich.

"No me engancho ni un minuto en las discusiones y peleas internas. Es una convicción. No peleo, no contesto, no me engancho, porque eso es malo para la unidad de Juntos por el Cambio", sostuvo el referente del PRO.

En diálogo con Sin Vueltas, el programa que conduce Cristina Pérez en Radio Rivadavia, el mandatario de la Ciudad se refirió al cruce que tuvo con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien lo acusó de mandarle "soldados" para criticarla.

"No tengo tensión. No hubo ni una sola declaración agraviante. No creo en las discusiones internas, en las peleas. No estamos todos en la misma bolsa. No me meto en peleas internas", señaló. Y continuó: "No digo que no hay tensiones internas, sino que no quiero alimentarlas, no quiero seguir echando nafta al fuego, porque no es bueno para la Argentina, para el PRO. Las tensiones existen pero no estoy para profundizarlas. Tenemos que cerrar la grieta. Se hace política peleándose unos con otros, desde el anti".

Luego del fuerte cruce entre Bullrich y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, Rodríguez Larreta comentó que en las últimas horas no habló con la ex ministra de Seguridad, pero indicó que la semana que viene se verán en una reunión del PRO. "Si tengo algo que decirle a ella, se lo digo en la cara en privado. Las discusiones que yo tenga que dar las doy personalmente", remarcó.

De cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2023, el referente opositor insistió en que "no es un momento de candidaturas, mientras matan gente en el Conurbano, con la droga como está".

"Si en algún momento, mucho más cerca de la elección, hay una discusión, tenemos que discutir quién está más preparado. Esa discusión se dará en el momento de las elecciones", agregó el dirigente del PRO, quien destacó que la unidad es "un valor inquebrantable" en Juntos por el Cambio.

Y concluyó: "Cuando llegue el momento de discutir candidaturas, discutamos cómo bajar la inflación en la Argentina, que es el principal problema de la gente".