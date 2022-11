Entre “soldaditos” y peleas la interna en el PRO no cede

Desde Patricia Bullrich reclamándole a Horacio Rodríguez Larreta que se anime a debatir y no le mande “soldaditos a hablar”, al jefe de gobierno porteño espetando que está “harto de las peleas”. La interna en el PRO entre las dos facciones que se disputan la pre-candidatura presidencial del espacio está al rojo vivo y ayer escaló un grado más.

Pero antes, un breve repaso. Los nuevos cruces entre dos de los principales dirigentes del partido se dieron poco después de que se viralizara un video en el que se la ve a Bullrich rechazando un saludo de Felipe Miguel, el jefe de gabinete porteño y mano derecha de Larreta, con una dura advertencia: “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”. El tenso episodio fue registrado en el momento en que ambos ingresaban a la Rural para participar de la presentación del último libro de Mauricio Macri.

Después, Bullrich aclararía que su irascible reacción fue porque Miguel la venía criticando en los medios y que hasta habría sugerido que su interna con Larreta terminaría siendo funcional al kirchnerismo.

Horacio Rodríguez Larreta

Ayer, la titular del PRO volvió sobre esa idea en declaraciones radiales: “Este muchacho (por Miguel) viene a victimizarse cuando me dijo que yo le hacía el juego al kirchnerismo” y en ese sentido desafió: “Si hay un debate que Larreta discuta conmigo, no que me mande soldaditos a hablar. No tengo ningún problema, todo es válido en la medida en que sea abierto y claro. No quiero más hipocresías, que me digan una cosa públicamente y por atrás me hagan otra”.

Bullrich protestó además contra las “operaciones de prensa” que, según dijo, surgen desde el mismo PRO: “Si yo debato con Horacio Rodríguez Larreta no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas, como el chico este (por Miguel), que ya no me acuerdo ni el nombre. Son personas que salen a decir cualquier cosa”, soltó la exministra de Seguridad.

Consultado sobre esos dichos, Rodríguez Larreta minimizó: “Yo no me engancho en las peleas entre políticos, no es lo que la Argentina necesita. Estoy harto de las peleas, mucho más de las internas”.

En la misma línea se mostró Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica (socia del PRO y la UCR en Juntos por el Cambio), quien hizo un llamado a “parar con el internismo feroz” y concentrarse “en el acuerdo programático” que el espacio le ofrecerá al electorado de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

Así se pronunció en su cuenta de Twitter, donde puso énfasis en la necesidad de “prepararse para los grandes desafíos” y convocó a “construir amistad política” ya que, dijo, “no son tiempos de candidaturas y agendas alocadas de campaña”.

También terció en la pulseada la diputada y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien consideró que “está mal la discusión anticipada de candidaturas” y que “la construcción de personalismos y las descalificaciones le hacen daño a la unidad”.

Patricia Bullrich

Otro que se refirió al incidente entre Bullrich y Miguel fue Federico Pinedo: “Para la presidenta del PRO que le digan que es funcional al kirchnerismo es grave. Patricia estaba enojada y hay que tratar de no llegar a ciertos niveles de palabras. Pero a veces pasa”, justificó.

Antes, Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, había llamado a “bajar los niveles de contienda” y le había pedido a Bullrich “parar en función del conjunto. Ella es muy buena persona pero no sabe parar y a veces tiene formas masculinas. A lo mejor se le escapó esto porque es muy dura”.